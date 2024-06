Botafogo vence Corinthians pela primeira vez em Itaquera e dorme na liderança do Brasileirão

Publicado em 01/06/2024 às 22:56

Alterado em 02/06/2024 às 06:57

Artur Jorge sempre diz que o Botafogo vai jogar da mesma forma em casa ou fora. E neste sábado (1) mostrou isso mais uma vez. Com direito à quebra de tabu, o Glorioso venceu o Corinthians pela primeira vez na Neo Química Arena, por 1 a 0, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos.

O Botafogo dominou o jogo praticamente os 90 minutos, apesar de ter sofrido uma pressão desnecessária no fim da partida, depois de desperdiçar algumas boas chances de “matar” o confronto. Mas o Glorioso novamente deu uma demonstração de força e que precisa ser respeitado.

O jogo



O jogo começou bem igual em Itaquera, com o Corinthians marcando bem a saída de bola do Botafogo, que por sua vez neutralizava qualquer investida do time da casa. Mas o Glorioso começou a tomar conta da partida depois dos 20 minutos e poderia ter ido para o intervalo vencendo.

Aos 21 minutos, Luiz Henrique cruzou da direita e Marlon Freitas entrou em velocidade sozinho, mas errou a mira e cabeceou para fora, desperdiçando uma chance clara. Seis minutos depois, o Glorioso chegou com perigo novamente e Igor Coronado desviou bola cruzada para fora, quase marcando contra.

O Botafogo manteve o domínio no segundo tempo. E conseguiu abrir o placar aos 13 minutos: Savarino enfiou na esquerda, Cuiabano jogou rasteiro na área com precisão e o artilheiro Júnior Santos não desperdiçou, dando um toque sutil e vazando o goleiro Carlos Miguel, fazendo 1 a 0 para o Fogão.

Depois do gol, o Botafogo teve mais duas chances para “matar” o jogo, fazendo-se valer dos espaços deixados pelo Corinthians, mas não aproveitou. Primeiro com Savarino, após tabela com Óscar Romero, e depois com Júnior Santos, após ótima enfiada do meia-atacante paraguaio.

Assim, o Botafogo acabou sofrendo uma pressão desnecessária no fim, com o Corinthians se lançando totalmente ao ataque. Aos 40 minutos, o time da casa quase empatou: Yuri Alberto finalizou cruzado, John desviou e a bola bateu na trave esquerda. Ainda bem.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Neo Química Arena

Data-Hora: 1/6/2024 – 21h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Renda e público: R$ 2.614.293,50 / 40.937 pagantes / 41.281 presentes

Cartões amarelos: Wesley e Félix Torres (COR); Luiz Henrique, Óscar Romero, Danilo Barbosa e Marlon Freitas (BOT)

Gols: Júnior Santos 13’/2ºT (0-1)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho (Fausto Vera 38’/2ºT), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Ángel Romero 23’/2ºT) e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley (Gustavo Mosquito 16’/2ºT) – Técnico: António Oliveira

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Gregore 29’/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Hugo 42’/2ºT); Luiz Henrique (Óscar Romero 18’/2ºT), Júnior Santos (Yarlen 42’/2ºT) e Savarino (Tiquinho Soares 29’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.