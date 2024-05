Fluminense derrota Alianza Lima por 3 a 2 de virada na Libertadores

Publicado em 30/05/2024 às 06:00

Alterado em 30/05/2024 às 08:54

O Fluminense encerrou a sua participação na primeira fase da Copa Libertadores da América com uma vitória de 3 a 2 sobre o Alianza Lima (Peru), na noite desta quarta-feira (29) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNCEEEEEEEE O FLUMINEEEENNNSE!



VIRAAADA TRICOLOR! KENO, MARCELO E JOHN KENNEDY MARCAM E O FLU VENCE O ALIANZA LIMA NO MARACA! pic.twitter.com/tujQeq13jd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 30, 2024

Com os três pontos conquistados em casa, o Tricolor das Laranjeiras alcançou os 14 pontos no Grupo A, garantindo momentaneamente a segunda melhor campanha da primeira fase da competição continental, atrás apenas do Atlético-MG, que chegou aos 15 pontos no Grupo G.

Apesar de atuar como mandante, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não teve facilidades diante de um Alianza Lima que ainda sonhava com a classificação para as oitavas de final. E a equipe peruana conseguiu abrir o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo, com Arregui de cabeça após Lagos levantar a bola na área em cobrança de escanteio.

Em desvantagem no marcador o Fluminense passou a pressionar muito. Mas o atual campeão da Libertadores só conseguiu igualar após o intervalo, logo no primeiro minuto da etapa final, quando Keno aproveitou rebote dado pelo goleiro Saravia para finalizar de cabeça.

MAIS UM GOLAÇO!



MAIS UM NA @LIBERTADORESBR!



MAIS UMA VITÓRIA JUNTOS! ?????????? pic.twitter.com/MLbWkT0Q3G — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 30, 2024

Porém, dois minutos depois o time peruano voltou a ficar em vantagem graças a gol de voleio de Serna. Mas aos seis minutos Marcelo tabelou com John Kennedy e com Cano antes de acertar uma pancada para marcar um golaço que igualou o placar novamente. O empate permaneceu até os 35 minutos, quando Arias tocou para John Kennedy, que bateu cruzado para dar números finais ao placar.

São Paulo líder

Outra equipe brasileira que avançou como líder foi o São Paulo, que bateu o Talleres (Agentina) por 2 a 0 com gols de Lucas Moura, em cobrança de pênalti, e de Luciano. A vitória deixou a equipe do Morumbi com 13 pontos, na liderança do Grupo B. Já a equipe argentina avançou para as oitavas na segunda posição com a mesma pontuação, mas com um saldo de gols pior.

???????? @SaoPauloFC faz 2-0 no @CATalleresdecba, chega a 100 vitórias na CONMEBOL #Libertadores e garante o primeiro lugar do Grupo B. pic.twitter.com/AL0aOE1yRc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 30, 2024

Grêmio vence

Já o Grêmio contou com gols de João Pedro, Soteldo, Gustavo Nunes e Everton Galdino para golear o The Strongest (Bolívia) por 4 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com esta vitória a equipe brasileira permanece com chances de encerrar a primeira etapa da Libertadores na liderança do Grupo C.

O Grêmio ocupa a 3ª posição da classificação com seis pontos, mas ainda disputará mais duas partidas pela fase de grupos, que foram adiadas por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. A liderança da chave é justamente do The Strongest, que não atua mais pela etapa inicial da Libertadores. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho ainda medirá forças com o Huachipato (Chile) e com o Estudiantes (Argentina). (com Agência Brasil)