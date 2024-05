Com gol de Pedro, Flamengo vence Amazonas e avança para as oitavas da Copa do Brasil

Igor Jesus soltou a bomba de fora da área e o camisa 9 desviou de joelho para decretar a vitória rubro-negra em Manaus

Publicado em 22/05/2024 às 23:35

Alterado em 23/05/2024 às 17:42

Rômulo Paranhos - Classificado para as oitavas! No jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (22), na Arena da Amazônia, em Manaus, e garantiu classificação para as oitavas de final da competição. Pedro marcou o gol do Mengão na segunda etapa.

O jogo

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa de buscar o ataque, enquanto o Amazonas ficava mais atrás esperando para tentar encaixar os contra-ataques. Aos sete minutos, a primeira finalização do jogo foi rubro-negra. Pedro tabelou com Arrascaeta, que devolveu para o camisa 9 arriscar o chute de fora da área. A bola passou perto da trave.

Aos 20’, outra boa oportunidade criada pelo Mais Querido. Varela recebeu na direita e cruzou na segunda trave para Ayrton Lucas cabecear para baixo. Marcão fez boa defesa e evitou o gol. Ocupando o campo ofensivo, o Flamengo trocava passes próximo à área para encontrar espaço na defesa do Amazonas. Aos 38’, De La Cruz soltou a bomba da intermediária e a bola explodiu no travessão.

Os donos da casa chegaram a marcar um gol aos 43’. Matheus Cunha dividiu no alto com Diogo Silva e a bola sobrou para Sassá completar para as redes, mas o árbitro marcou falta no goleiro rubro-negro. Em um primeiro tempo muito truncado, onde o Flamengo encontrou muita dificuldade para penetrar na área do Amazonas, as equipes foram para o intervalo com placar em branco.

Na volta para a segunda etapa, o Rubro-Negro pressionou o adversário. Logo aos três minutos, Arrascaeta tabelou com Gerson e cruzou na área. Pedro emendou uma bicicleta e a bola foi por cima da meta.

O Amazonas, por sua vez, também voltou mais agressivo e passou a encontrar espaço no campo ofensivo, levando mais perigo à meta de Matheus Cunha. Assim que entrou na partida, Luiz Araújo arriscou o chute de fora da área e obrigou Marcão a fazer boa defesa.

Aos 27’, o time rubro-negro chegou com perigo mais uma vez. Arrascaeta tentou o passe e a bola sobrou para Luiz Araújo bater de primeira. O goleiro espalmou, Cebolinha pegou o rebote e chutou para nova defesa de Marcão. Cinco minutos depois, Pedro tocou para Viña, que foi na linha de fundo e cruzou na medida para Luiz Araújo cabecear forte. Marcão, mais uma vez, salvou o Amazonas.

Mas, de tanto insistir, o Mengão foi contemplado com gol aos 34’. Igor Jesus, que havia entrado no lugar de De La Cruz, soltou a bomba de fora da área, a bola desviou no joelho de Pedro e entrou no cantinho direito do goleiro: 1 a 0. Foi o 125º gol do camisa 9 com o Manto Sagrado.

Após abrir o placar, o Mais Querido seguiu em cima do adversário em busca do segundo, que quase veio aos 36’, numa cabeçada de Cebolinha por cima do gol. Nos acréscimos, Matheus Cunha pulou no ângulo e fez uma grande defesa, evitando o empate.

Fim de jogo na Arena da Amazônia com vitória do Mengão, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Agenda da semana

O Mais Querido volta a campo na próxima terça-feira (28) para enfrentar o Millonarios, às 21h, no Maracanã, pela última rodada do Grupo E da Libertadores.

Flamengo

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Luiz Araújo), De La Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta (Lorran); Gerson, Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro.

Técnico: Tite.

Amazonas

Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Guilherme Xavier (Judá), Wendell (Jiménez) e Pará (Igor Bolt); Rafael Tavares (Ênio), Sassá (Jô) e Matheus Serafim.

Técnico: Adilson Batista.

Ficha técnica

Amazonas 0x1 Flamengo – Jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil

Local: Arena da Amazônia, Manaus-AM

Data e hora: 22/05/2024 às 21h30

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC), Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casaril (SC)

Cartão amarelo: Allan (FLA)

Gol: Pedro (34’2ºT).

(com Ascom Flamengo)