Botafogo vence Vitória de novo e confirma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

...

Publicado em 22/05/2024 às 20:59

Alterado em 22/05/2024 às 23:05

Em nova demonstração de força e maturidade, o Botafogo voltou a vencer o Vitória, desta vez por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), no Barradão, e confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil-2024. O Glorioso já havia vencido a primeira partida por 1 a 0, no Nilton Santos, há três semanas.

Um novo sorteio definirá o adversário do Botafogo na próxima fase da competição, que só acontecerá em agosto, após a Copa América. A vaga nas oitavas de final também rendeu ao Fogão um prêmio de quase R$ 3,5 milhões. Agora, o Fogão se prepara para encarar o Junior Barranquilla, terça que vem, na Colômbia, pela Libertadores.

O jogo



O Vitória começou o jogo com muita pressão, sufocando o Botafogo, que não conseguia se encontrar em campo. A melhor chance do time da casa veio logo aos sete minutos: Janderson, ex-jogador do Glorioso, recebeu de Matheusinho em profundidade, chutou e John conseguiu defender para escanteio.

Depois dos 25 minutos, o Botafogo conseguiu esfriar a pressão adversária, respirar no jogo e atuar mais no campo de ataque. Aos 31, o Glorioso perdeu grande chance: Damián Suárez rolou da direita, Tchê Tchê fez o corta-luz, Luiz Henrique recebeu, mas enfeitou demais e tentou tocar por cobertura, jogando por cima. Não pode.

Quando o primeiro tempo parecia se encaminhar para o 0 a 0, o Botafogo conseguiu abrir o placar. Marlon Freitas descolou ótimo passe na esquerda, Cuiabano chegou cruzando forte e Luiz Henrique, no segundo pau, só deixou a bola bater nele: 1 a 0 para o Fogão, que assim dobrava a vantagem obtida no Rio de Janeiro.

Na etapa final, o Vitória voltou a começar pressionando e Wagner Leonardo, de cabeça, quase empatou após cobrança de escanteio, mas John fez grande defesa no canto direito. Porém, o Botafogo “matou” o confronto aos 16: Savarino puxou contra-ataque e enfiou, Júnior Santos limpou Wagner Leonardo e chutou na saída do goleiro Lucas Arcanjo, ampliando para 2 a 0.

Em mais um contra-ataque, Júnior Santos quase fez o terceiro, aos 26. Seis minutos depois, o Vitória diminuiu o placar, num belo gol de Daniel Júnior, que passou por Hugo, Fabiano e mais três jogadores alvinegros. A torcida rubro-negra voltou a ter um fio de esperança, mas o Glorioso tratou de fazer o relógio andar e garantir a classificação.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo apenas na próxima terça-feira (28/5) para encarar o Junior Barranquilla, às 19h, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, em jogo que vale a liderança do Grupo D da Libertadores. Depois, o Glorioso visita o Corinthians, dia 1º de junho, às 21h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Barradão

Data-Hora: 22/5/2024 – 19h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Renda e público: R$ 482.883,00 / 19.614 pagantes / 19.765 presentes

Cartões amarelos: Thiago Carpini, Matheusinho e Daniel Júnior (VIT); Artur Jorge, Lucas Halter, John, Cuiabano, Tchê Tchê e Hugo (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Luiz Henrique 46’/1ºT (0-1), Júnior Santos 16’/2ºT (0-2) e Daniel Júnior 32’/2ºT (1-2)

VITÓRIA: Lucas Aracanjo; Zeca (Léo Naldi 24’/2ºT), Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves 24’/2ºT); Rodrigo Andrade, Dudu e Matheusinho (Daniel Júnior 12’/2ºT); Janderson (Alerrandro 24’/2ºT), Luiz Adriano (Osvaldo 12’/2ºT) e Iury Castilho – Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Mateo Ponte 39’/2ºT), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo 21’/2ºT); Danilo Barbosa (Gregore 21’/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula 39’/2ºT); Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino (Fabiano 28’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.