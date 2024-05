Botafogo vence Universitario no Peru e garante vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

...

Publicado em 16/05/2024 às 20:52

Alterado em 17/05/2024 às 06:56

Numa partida bem ruim na parte técnica, o Botafogo venceu o Universitario por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru, e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores-2024.

O Glorioso, que começou a competição perdendo dois jogos, venceu a terceira partida seguida e agora só vai decidir se fica em primeiro ou em segundo lugar no Grupo D, contra o também já classificado Junior Barranquilla, dia 28, na Colômbia. Para terminar líder, precisará vencer, já tem saldo de gols inferior.

O Botafogo começou o jogo conseguindo equilibrar bem as ações e, quando trocou bons passes, chegou com perigo. Aos 20 minutos, Marlon Freitas chutou forte de fora da área e a bola passou perto do gol defendido pelo Universitario. Mas isso foi tudo o que o Glorioso conseguiu fazer.

Depois disso, o Universitario se animou e aí o Botafogo, um tanto desorganizado em campo, só se defendeu. Sorte que os peruanos não acertaram o alvo. E o Glorioso, mesmo assim, ainda poderia ter aberto o placar, não fosse o árbitro ter ignorado um pênalti claro, no toque de mão de Di Benedetto dentro da área.

O jogo não mudou muito de panorama no segundo tempo, e o Universitario quase abriu o placar aos sete minutos: Pérez Guedes cruzou, Portocarrero cabeceou, a bola ricocheteou em Luiz Henrique e quase entrou. Mas os espaços apareceram mais para o Botafogo numa partida para lá de ruim.

Aos 18 minutos, Júnior Santos enfiou, Luiz Henrique invadiu a área e chutou por cima do gol. Depois, aos 31, o Glorioso conseguiu abrir o placar: após chutão de John, a zaga falhou, Savarino enfiou e Jeffinho saiu livre, tocando na saída do goleiro Britos e fazendo Botafogo 1 a 0. E foi isso. Vitória e classificação do Fogão!

Próximos jogos do Botafogo

Com o adiamento das duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo só volta a campo na quarta-feira (22/5) para enfrentar o Vitória, às 19h, no Barradão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, o Glorioso viaja para a Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla, dia 28, pela última rodada do Grupo D da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Monumental U

Data-Hora: 16/5/2024 – 19h

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Público: 53.242 torcedores

Cartões amarelos: Di Benedetto e Ureña (UNI); Danilo Barbosa e Bastos (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jeffinho 31’/2ºT (0-1)