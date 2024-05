Sílvio Luiz, ícone da narração esportiva, morre aos 89 anos, em SP

...

Publicado em 16/05/2024 às 13:48

Alterado em 16/05/2024 às 20:12

Referência do jornalismo esportivo, o locutor Sílvio Luiz morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo. Segundo nota do Hospital Oswaldo Cruz, ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 8 e faleceu hoje por falência múltiplas dos órgãos.

Há pouco mais de um mês, Sílvio Luiz estava em plena atividade na TV Record. Ele comandava a transmissão da final do Campeonato Paulista no dia 7 de abril, para canais digitais, ao lado dos humoristas Carioca e Bola, quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital.

"Seu legado e contribuição para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. Nossos mais profundos sentimentos a sua esposa Márcia, seus filhos Alexandre, Andréa e André, seus netos e amigos", lamentou a Record.

A comoção pela morte do locutor, ícone da irreverência durante as transmissões, tomou conta das redes sociais, com inúmeras publicações de clubes.

“Foi, foi, foi, foi ele”. Uma frase que nem precisa vir acompanhada do nome de seu autor para você escutá-la perfeitamente. Esse é o tamanho do lendário narrador que nos despedimos nesta quinta-feira.



O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do eterno Silvio… pic.twitter.com/fFUoHa91EW — Santos FC (@SantosFC) May 16, 2024

OLHO NO LANCE! ????





Icônico, irreverente e com um estilo único. Silvio Luiz marcou a narração brasileira e participou de grandes momentos da nossa história.#AvantiPalestra pic.twitter.com/CiHRdiu0b5

— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 16, 2024 ">Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo) além de personalidades do esporte (Denilson, Everaldo Marques, Andre Rizek).

OLHO NO LAAANCE! ?????????



Foi de Silvio Luiz, craque da locução e botafoguense declarado, a voz que embalou um dos momentos mais gloriosos da história alvinegra. Obrigado, lenda! Você está marcado na história do esporte e da TV brasileira como um dos maiores! ?????? #BFR pic.twitter.com/vKWWT01Pqh — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 16, 2024

Autor de grandes bordões durante a narração de partidas de futebol – entre eles "Olho no lance" e "Pelas barbas do profeta" -, Silvio Luiz Peres Machado de Souza nasceu na capital paulista em 14 de julho de 1934. A trajetória do jornalista começou aos 18 anos, na Rádio São Paulo, e logo no ano seguinte foi contratado pelo TV Record. Foi na emissora que ele se tornou o primeiro repórter em campo da tevê brasileira.

Antes mesmo de abraçar a carreira de locutor esportivo, Sílvio Luiz esteve em campo, atuando como árbitro de futebol na década de 1960 e 1970. Mas foi como locutor esportivo que ele conquistou milhares de fãs de esporte por todo o país. Narrou várias Copas do Mundos e ficou conhecido como "legendador de imagens", por seu estilo único de enxergar a partida. Optou por não narrar "gol" no momento mágico da bola balançando a rede, para fugir da mesmice. Quando o futebol em campo era sofrível de se ver, Silvio Luiz aproveitava da irreverência para dar receitas durante a transmissão. Ao longo da carreira trabalhou na Rádio Bandeirantes, SBT, TV Excelsior e TV Paulista, entre outros veículos.

???????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????!



Em homenagem ao Silvio Luiz, grande são-paulino que nos deixou hoje, ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? alguns gols do Tricolor na voz desse icônico narrador.



Obrigado, Silvio! ??#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/wMeQyAQpZ6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2024

Bordões que se tornaram clássicos

"Está valendo"

"Acerta o seu daí que eu arredondo o meu daqui"

"Pelas barbas do profeta"

"Olho no lance"

"Pelo amor dos meus filhinhos"

"O que eu vou dizer lá em casa?"

"Confira comigo no replay"

"Balançou o capim no fundo do gol"

"Foi, foi, foi, foi ele... o craque da camisa número..."