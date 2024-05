Em noite inspirada, Flamengo goleia o Bolívar por 4 a 0 no Maracanã

Com gols de Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro, Rubro-Negro volta ao segundo lugar do Grupo E da Libertadores

Publicado em 15/05/2024 às 23:31

Alterado em 16/05/2024 às 05:19

Rômulo Paranhos - Em noite de duelo decisivo pelo Grupo E da Libertadores, o Flamengo se impôs desde o início e goleou o Bolívar por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, retornando ao segundo lugar da sua chave com sete pontos. Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro marcaram os gols rubro-negros. Agora, o Mengão depende só de si na última rodada para garantir a classificação às oitavas da competição continental.

O jogo

O Mengão começou com tudo a partida, e com menos de um minuto, já abriu o marcador do Maraca! Cebolinha carregou a bola pela esquerda, driblou três defensores e cruzou na área. Gerson apareceu livre na área, dominou e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Flamengo seguiu em cima do Bolívar em busca de mais. Aos seis minutos, Ayrton Lucas foi na linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Arrascaeta dominou e tocou para De La Cruz na entrada da área. O uruguaio bateu por cima da meta.

O Bolívar respondeu com perigo aos 13’. Pato Rodríguez entrou na área e finalizou na trave. No rebote, Rossi salvou o time rubro-negro. Cinco minutos depois, o Mais Querido assustou novamente. Pedro tocou para Gerson, que avançou em direção à área e bateu forte. A bola foi por cima do gol.

Por muito pouco não veio o segundo aos 26’. Cebolinha avançou livre em direção ao gol e tocou para Pedro na área. O camisa 9 tentou chutar, mas foi travado por Sagredo. A bola sobrou para Arrascaeta, que soltou uma bomba em cima do goleiro. Pouco depois foi a vez de Pedro arriscar. Ele tentou bater colocado no ângulo, mas Lampe salvou mais uma.

Aos 37’, o Mengão fez o segundo para a festa da Nação! Gerson cruzou na área, a zaga do Bolívar afastou mal e Ayrton Lucas aproveitou para estufar a rede adversária: 2 a 0.

Quatro minutos depois, veio o terceiro para inflamar de vez o Maraca! De La Cruz fez o desarme no campo de ataque e a bola sobrou para Cebolinha bater na saída do goleiro: 3 a 0. Um show de bola do Mengão na primeira etapa!

No início do segundo tempo, o Bolívar tentava sair mais para o jogo em busca de diminuir a diferença, mas o sistema defensivo rubro-negro conseguia neutralizar as jogadas sem sofrer sustos.

Aos 10’, o Mais Querido marcou o quarto! De La Cruz tocou para Pedro na área, ele dominou de costas para o gol e abriu para Gerson, que devolveu para camisa 9 bater no canto, sem chances para Lampe: 4 a 0.

Com a partida já praticamente definida, Tite fez logo três substituições de uma só vez. Entre elas, entrou Lorran, que por muito pouco não balançou as redes aos 29’. Luiz Araújo cobrou escanteio e o jovem atacante cabeceou para fora, tirando tinta do travessão.

Mesmo com quatro de vantagem, a postura do time continuou a mesma, buscando sempre o ataque. No último lance da partida, Ayrton Lucas acertou uma bomba na trave e quase fez o quinto. Com a vitória, o Rubro-Negro reassumiu o segundo lugar do Grupo E com sete pontos, melhorando também o saldo de gols, que agora é de +4.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22) para enfrentar o Amazonas, às 21h30, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Alla, De La Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta (Lorran); Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Bolívar

Lampe; Saavedra (Rocha), Orihuela, Ordóñez e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Ramiro Vaca (Lucas Chávez); Bruno Sávio, Francisco da Costa e Pato Rodríguez (Henry Vaca).

Técnico: Flavio Robatto.

Ficha técnica

Flamengo 4x0 Bolívar – 5ª Rodada do Grupo E da Libertadores

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 15/05/2024 às 21h30

Arbitragem: Andres Matonte (URU), Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

Cartões amarelos: José Sagredo (BOL), Bruno Sávio (BOL) e Gabi (FLA)

Gols: Gerson (1’1ºT), Ayrton Lucas (37’1ºT), Everton Cebolinha (42’1ºT) e Pedro (10’2ºT).

(com Ascom Flamengo)