Vasco vence o Vitória com gols de Maicon e Vegetti

Publicado em 12/05/2024 às 22:00

Alterado em 13/05/2024 às 19:13

O Vasco da Gama venceu o Vitória por 2 a 1 na noite de domingo, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Maicon e Vegetti, ambos na etapa final da partida.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição é no sábado (18), às 21H30, diante do Flamengo.

O JOGO

Após o primeiro tempo que acabou zerado, logo na volta da etapa final o Vasco mexeu no placar. Aos 4 minutos, Payet cobrou escanteio na medida certa para Maicon cabecear e mandar para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa do Cruzmaltino. 1 a 0.

Pouco depois, aos 10 minutos, o francês deu mais uma assistência. Dessa vez, o cruzamento foi para Vegetti aparecer na cara do gol e ampliar o placar. 2 a 0 Vasco.

O Vitória descontou aos 43 minutos, deixando o placar final em 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Escalações

Vasco: Léo Jardim; João Victor (Paulo Henrique), Maicon, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames (Mateus Carvalho), Payet (Praxedes); Rossi (Adson (Puma Rodríguez)); Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Zeca), Camutanga, Reynaldo, PK; Luan Vinicius (Iury Castilho), Dudu, Rodrigo Andrade, Matheuzinho (Jean Mota); Janderson (Luiz Adriano) e Alerrandro (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Cartões amarelos: Maicon, Sforza, Galdames, David e Praxedes; Iury Castilho e Dudu (Vitória).

Cartão vermelho: Camutanga (Vitória).

(com Ascom Vasco)