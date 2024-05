Com time mesclado, Botafogo empata com o Fortaleza na arena Castelão

...

Publicado em 12/05/2024 às 18:00

Alterado em 12/05/2024 às 20:42

Com uma formação bastante modificada, o Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza neste domingo (12/5), na Arena Castelão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso manteve-se na terceira posição, com 10 pontos, ainda com outros jogos a serem realizados (veja a classificação no fim do texto).

O Glorioso poupou titulares de início por conta da sequência de decisões pela Libertadores, mas foi melhor no segundo tempo, quando as peças principais entraram. Agora, a delegação segue para Lima para enfrentar o Universitario, quinta-feira.

O jogo



Com um time bem mexido, o Botafogo não fez um bom primeiro tempo e acabou saindo atrás do placar logo aos nove minutos, num belo chute de Pochettino de longe, que John não conseguiu defender: 1 a 0. Oito minutos depois, Pocchettino quase fez o segundo, mas Danilo Barbosa tirou em cima da linha.

O Glorioso realmente não fazia uma boa partida, mas conseguiu reagir ainda no fim da etapa inicial. Aos 39 minutos, Jeffinho arriscou de longe em curva e João Ricardo fez grande defesa. No escanteio, Óscar Romero cobrou e Danilo Barbosa, de cabeça, na sua especialidade, deixou tudo igual na Arena Castelão: 1 a 1.

À medida que o segundo tempo foi rolando, o técnico Artur Jorge foi colocando os titulares em ação, e o Botafogo melhorou, em busca da virada. Aos 22 minutos, Júnior Santos fez uma jogadaça pelo lado direito, rolou para o meio, mas Savarino não conseguiu finalizar.

Depois, aos 30, Damián Suárez cruzou e Júnior Santos pegou de primeira, para fora. A equipe alvinegra continuou melhor e mais perigosa. Aos 41, Marlon Freitas levantou na área, Júnior Santos cabeceou e a bola passou muito perto do gol.

Nos acréscimos, após contra-ataque, Júnior Santos arriscou de fora e João Ricardo espalmou. Depois, Lucero chegou a balançar as redes, mas o gol do Fortaleza foi anulado por impedimento. No último lance, Júnior Santos quase virou, após uma bola mal rebatida pela defesa, mas João Ricardo salvou. E o jogo terminou animado, mas sem placar alterado.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (16/5) para encarar o Universitario, às 19h, em Lima, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores. Depois, o Glorioso visita o Corinthians, domingo que vem (19/5), às 16h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Arena Castelão

Data-Hora: 12/5/2024 – 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Renda e público: R$ 267.239,00 / 15.914 presentes

Cartões amarelos: Titi, Hércules, Brítez e Lucero (FOR); John, Óscar Romero, Mateo Ponte, Cuiabano, Diego Hernández e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pochettino 9’/1ºT (1-0) e Danilo Barbosa 40’/1ºT (1-1)

(com FogãoNet)