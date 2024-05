Fluminense vence o Colo-Colo fora de casa pela Conmebol Libertadores

Tricolor chegou a oito pontos e segue na liderança do grupo A da competição

Publicado em 10/05/2024 às 08:33

Alterado em 10/05/2024 às 08:34

O Fluminense venceu o Colo-Colo por 1 a 0 nesta quinta-feira (9), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No Monumental de Santiago, no Chile, o Tricolor encarou jogo duro e conquistou a vitória com gol de Manoel. Com o resultado, a equipe lidera o grupo A com oito pontos.

Na entrada em campo, os jogadores do Tricolor carregaram uma faixa divulgando a plataforma ParaQuemDoar, que está recolhendo doações para as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo na segunda-feira (13/05), quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. O confronto ocorre às 20h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

Ao longo da primeira etapa, o Fluminense encarou um adversário bem postado, que dificultou subidas de perigo ao ataque. Durante os primeiros 30 minutos, o Tricolor teve boas movimentações, especialmente através de lançamentos, mas não concluiu em finalizações. Aos 43 minutos, Marquinhos cobrou falta central e mandou por cima do gol. Aos 46, Ganso encontrou Lima na ponta direita, o meia invadiu a área e bateu direto para o gol, exigindo boa defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor iniciou a segunda etapa com maior controle da posse de bola. Após troca de passes efetiva na direção do campo de ataque, Marquinhos arrumou escanteio aos 26 minutos. Na cobrança, Ganso mandou na área e a defesa afastou. Na sobra, Marcelo mandou na direção do gol, Manoel desviou de cabeça e balançou a rede, garantindo a vitória. O Fluminense manteve a boa postura defensiva até o apito final e garantiu os três pontos.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Libertadores – 4ª rodada Grupo A

09/05/2024, 21h – Monumental de Santiago

Colo-Colo (0)

Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón e Wiemberg; Pavez, Bolados (Benegas) e V. Pizarro; Palacios, Damian Pizarro (Paiva) e Zavala (Cepeda). Técnico: Jorge Almirón

Fluminense (1)

Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Marcelo; Martinelli, Lima e P.H.Ganso (Guga); Jhon Arias, Douglas Costa (Alexsander) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Gol: Manoel (27' 2T) (FLU)



Cartões amarelos: Wiemberg e Paiva (COL) Germán Cano, Felipe Melo, P.H.Ganso, Fábio, Manoel e Terans (FLU)

Arbitragem: Wilmar Roldán auxiliado por Alexander Guzmán e Richard Ortiz. (com Ascom/Fluminense)