Botafogo vence LDU no Niltão e sobe para a segunda posição do grupo D da Libertadores

...

Publicado em 08/05/2024 às 23:35

Alterado em 09/05/2024 às 08:21

Com muita raça, o Botafogo derrotou a LDU por 2 a 1 nesta quarta-feira (8/5), no Estádio Nilton Santos, e assumiu a vice-liderança do grupo D da Libertadores, com seis pontos, ficando atrás do líder Junior Barranquilla apenas pelo saldo de gols (0, contra +2 dos colombianos).

Foi a segunda vitória seguida do Glorioso, que começara com duas derrotas. O Fogão agora terá duas partidas fora de casa para decidir sua vida, contra Universitario, na próxima quinta-feira, em Lima, e Junior Barranquilla, dia 28, na Colômbia.

Precisando da vitória, o Botafogo já poderia estar vencendo logo no segundo minuto. Damián Suárez deu lançamento na medida, Júnior Santos saiu na cara do goleiro, puxou para a perna esquerda, tentou cavar de direita e Domínguez conseguiu defender. Depois, aos 11, Damián Suárez finalizou de fora da área com perigo, rente à trave.

Sem ser eficiente na frente, o Botafogo quase saiu atrás. Aos 17 minutos, Luiz Henrique foi desarmado, a bola foi cruzada, Arce cabeceou na trave e, na sequência, Estrada, de calcanhar, balançou a rede. Sorte que o VAR, depois de impressionantes dez minutos de revisão, anulou o gol, por impedimento.

Aí, logo que o jogo recomeçou, o Botafogo abriu o placar: Luiz Henrique cruzou, Hugo dominou no segundo pau e chutou no alto, bonito, para fazer 1 a 0. A LDU aí precisou sair mais, e o Glorioso teve espaços. Aos 44, Savarino enfiou e Jeffinho, livre escorou para fora. No lance seguinte, os visitantes empataram: Quiñónez cobrou falta e Estrada, de cabeça, deixou tudo igual.

O segundo tempo foi mais truncado, e o Botafogo encontrou mais dificuldades para criar. Mas, quando conseguiu, marcou. Aos 23 minutos, Óscar Romero achou ótimo passe entre os zagueiros, Júnior Santos recebeu e finalizou cruzado, marcando seu nono gol na Libertadores: Fogão 2 a 1.

Cinco minutos depois, Lucas Halter, de cabeça, quase fez o terceiro. A LDU não tinha outra alternativa a não ser partir para cima, mas o Botafogo conseguiu sustentar bem a pressão e conquistou mais três pontos fundamentais.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (12/5) para visitar o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, tem mais uma decisão pela Libertadores, quinta-feira (16/5), contra o Universitario, às 19h, no Estádio Monumental U, em Lima.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 LDU

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 8/5/2024 – 21h30

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Renda e público: R$ 1.116.126,00 / 24.612 pagantes / 26.464 presentes

Cartões amarelos: Lucas Halter, Marlon Freitas e Luiz Henrique (BOT); Estrada, Domínguez e Piovi (LDU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Hugo 30’/1ºT (1-0), Estrada 45’/1ºT (1-1) e Júnior Santos 23’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Luiz Henrique (Diego Hernández 22’/2ºT), Danilo Barbosa (Gregore 22’/2ºT), Marlon Freitas e Jeffinho (Óscar Romero – Intervalo); Júnior Santos e Savarino (Tchê Tchê 42’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Villamil (Alzugaray 31’/2ºT), Piovi, Estupiñán (Alvarado 31’/2ºT) e Jhojan Julio (Angulo 11’/2ºT); Estrada (Charcopa 17’/2ºT) e Alex Arce – Técnico: Josep Alcácer.