Flamengo é superado pelo Palestino, no Chile, e é o terceiro colocado no Grupo E da Libertadores

...

Publicado em 07/05/2024 às 23:05

Alterado em 08/05/2024 às 07:38

Rômulo Paranhos - Atuando fora de casa, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, o Flamengo foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), no estádio Francisco Rumoroso, no Chile. Equipe rubro-negra ainda fará dois jogos no Maracanã pela competição sul-americana.

O jogo

A partida começou bastante equilibrado, com as equipes buscando valorizar a posse de bola. Aos 10’, a primeira boa chegada do Flamengo. Pedro interceptou uma bola na intermediária, arrancou em velocidade e tentou o chute da entrada da área, mas a bola foi para fora. Cinco minutos depois, Bruno Henrique dominou no peito e arriscou o chute de longe. A bola subiu e saiu em tiro de meta.

Aos poucos, o time rubro-negro foi tentando ganhar campo e chegar mais vezes na área do Palestino. Aos 26’, Cebolinha cobrou escanteio na área, a bola chegou até Gerson, que finalizou de primeira por cima da meta. O Mais Querido cresceu na partida e passou a ameaçar mais. Aos 34’, Cebolinha fez boa jogada, driblou dois e bateu de canhota para boa defesa do goleiro. Com domínio rubro-negro nos minutos finais, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.

No começo da segunda etapa, o Flamengo por muito pouco não chegou ao primeiro gol. Após lançamento longo, Bruno Henrique ficou cara a cara com o goleiro, mas Rigamonti voa no canto e consegue fazer a defesa.

Poucos minutos depois, outra ótima chance criada pelo time rubro-negro. De La Cruz recebeu dentro da área, girou chutando e goleiro defende. No rebote, Pedro tocou para Bruno Henrique livre na pequena área, mas o camisa 27 chuta para fora.

Apesar da pressão rubro-negra, o Palestino abriu o marcador com um golaço. Após escanteio, a bola sobrou para Cornejo pegar de primeira de fora da área e acertou o ângulo de Rossi: 1 a 0. Em campo, Luiz Araújo recebeu de Pedro e bateu de chapa no canto. A bola beliscou a trave antes de sair. Quase o empate rubro-negro.

Aos 36’, Cebolinha cruzou para Gabigol, mas o atacante cabeceou por cima do gol. Fim de jogo no Chile com derrota para o time de Tite.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (11) para enfrentar o Corinthians, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Gabi), Gerson e De La Cruz; Bruno Henrique (Luiz Araújo), Everton Cebolinha e Pedro.

Palestino

Rigamonti; Benjamín Rojas (Ceza), Ivan Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Abrigo), Dávila (Cornejo) e Carrasco (Palacio); Benítez e Marabel.

Técnico: Pablo Sánchez.

Ficha técnica

Palestino 1x0 Flamengo – 4ª Rodada do Grupo E da Libertadores

Local: Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo-CHI

Data e hora: 07/05/2024 às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

Cartões amarelos: Wesley (FLA), Linares (CDP), Gerson (FLA), Ayrton Lucas (FLA)

Gol: Cornejo (17’2ºT).

(com Ascom Flamengo)