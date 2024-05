ESPORTES

CBF adia os jogos até o dia 27 de todas as divisões do futebol brasileiro no RS e dos clubes gaúchos como visitantes

Tendo em vista a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF resolveu paralisar as partidas com times gaúchos de todas as divisões do futebol. Leia a nota oficial da Confederação

Por ESPORTES JB

[email protected]

Publicado em 07/05/2024 às 19:10

Ednaldo Rodrigues Foto: Lucas Figueiredo/CBF