Brasileirão: Flamengo e RB Bragantino ficam no empate em Bragança Paulista

Rubro-Negro saiu atrás no marcador, mas Bruno Henrique deixou tudo igual na segunda etapa: 1 a 1

Publicado em 04/05/2024 às 20:37

Alterado em 05/05/2024 às 11:59

Rômulo Paranhos - Em duelo da quinta rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o RB Bragantino, por 1 a 1, na noite deste sábado (4), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP. Bruno Henrique foi o autor do gol que deixou tudo igual na partida. Agora, o Rubro-Negro foca na Libertadores no confronto com o Palestino, no Chile.

O jogo

A partida começou com o Bragantino tomando a iniciativa de buscar o ataque. Aos 10’, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Pedro recebeu pela esquerda, cortou para dentro e chutou para defesa do goleiro.

Aos 21’, o zagueiro Luan Cândido chegou a ser expulso por falta em De La Cruz, mas após revisão no VAR, o árbitro marcou falta do jogador rubro-negro no início da jogada. Na sequência, o Bragantino abriu o placar em Bragança Paulista. Após escanteio, Pedro Henrique cabeceou para as redes: 1 a 0. Vantagem dos donos da casa na primeira etapa.

No início da segunda etapa, o Flamengo desperdiçou um grande lance. Pedro lançou para De La Cruz, que partiu do campo do seu próprio campo, invadiu a área e bateu forte no travessão de Cleiton.

Aos 33’, o Mengão saiu do sufoco e deixou tudo igual no marcador! De La Cruz deu belo lançamento para Bruno Henrique, que dominou e bateu na saída do goleiro para empatar a partida: 1 a 1.

Nos minutos finais, o Flamengo foi para o ataque buscar a virada, mas o jogo acabou empatado em Bragança Paulista.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (7) para enfrentar o Palestino, às 21h (de Brasília), no estádio Francisco Rumoroso, no Chile, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Lorran), Igor Jesus (Luiz Araújo)), De La Cruz e Gerson; Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Tite.

RB Bragantino

Cleiton; Pedro Henrique, Eduardo Santos, Luan Cândido; Nathan Mendes, Eric Ramires (Jadsom), Gustavinho (Lincoln) e Juninho Capixaba (Lucas Evangelista); Vitinho, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera.

Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha técnica

RB Bragantino 1x1 Flamengo – 5ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP

Data e hora: 04/05/2024 às 18h30

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG), Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Nathan Mendes (RBB), Allan (FLA), Tite (FLA)

Gols: Pedro Henrique (29’1ºT) e Bruno Henrique (33’2ºT).

(com Ascom/Flamengo))