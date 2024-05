Flu abre 2 a 0, não aproveita chances para matar e empata com o Atlético-MG

Publicado em 04/05/2024 às 18:04

Alterado em 04/05/2024 às 20:57

Rodrigo Mendes - Apesar de ter enfrentado um adversário qualificado, o Fluminense conseguiu deixar escapar os três pontos que mais pareciam garantidos no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético-MG, o Flu chegou a abrir 2 a 0 e ter chances de fazer mais para liquidar o duelo, mas não as aproveitou e sofreu um vergonhoso e amargo empate por 2 a 2, neste sábado, no Kleber Andrade, pela quinta rodada da competição. Germán Cano e Renato Augusto marcaram para a equipe tricolor. Vargas fez os dois dos mineiros.

Com um início arrasador, o Fluminense foi logo abrindo o placar. Numa boa trama pela direita, Marquinhos recebeu de Douglas Costa e serviu Cano para o artilheiro marcar. O bom começo deu confiança à equipe, que tomou conta por bom tempo das jogadas ofensivas. O Flu conseguia apresentar um futebol envolvente e deixar o forte Atlético acuado.

Na base do toque de bola principalmente de peças como Ganso e os demais jogadores de frente, o Fluminense poderia até ter chegado ao segundo. O goleiro Everson precisou se desdobrar para defender chute forte de Arias na entrada da área. Os mineiros até demoraram a entrar na partida, mas também possuem uma equipe qualificada e passou a ameaçar mais na metade final do primeiro tempo. Fábio precisou intervir em duas finalizações de Paulinho.

Quem voltou melhor para o segundo tempo foi o Atlético. O time mineiro passou a encurralar o Flu em seu campo de defesa e Fábio precisou fazer mais uma briolhante defesa em chute cara a cara com Paulinho. Vendo o adversário gostar do jogo, Fernando Diniz fez mudanças por atacado antes dos 15. Sacou Felipe Melo, Ganso e Douglas Costa para as entradas de Felipe Andrade, Renato Augusto e Alexsander, respectivamente.

E as mexidas do técnico deram resultado praticamente imediato. Após saída errada do goleiro Everson, Alexsander roubou e serviu Renato Augusto com maestria. De frente, o meia mostrou enorme categoria para tocar no canto e não dar qualquer chance ao arqueiro oponente.

Dava até pra ter matado o jogo, mas nunca é fácil quando se trata de Fluminense. Numa bela jogada de Renato Augusto e Arias, Cano desperdiçou ao matar mal e finalizar por cima. E o Atlético respondeu na mesma moeda com uma alteração dando resultado instantâneo. Vargas substituiu Hulk e em seu primeiro lance recebeu de Igor Gomes (que também havia acabado de entrar) para descontar.

E as chances desperdiçadas pelo Fluminense cobrariam um preço caro. Até demais… Renato Augusto entrou bem na partida e distribuía o jogo com maestria. Num contra-ataque, deixou Arias em boas condições e o colombiano escolheu o passe errado. Depois, foi a vez de colocar Alexsander de frente e o volante, com Terans e Cano livres no meio, optou pela finalização e isolou. Esse tipo de desperdício não costuma passar impune. E não passou mesmo. Vargas, de novo, aproveitou cruzamento de Arana e cabeceou sem chances para Fábio.

Se antes da bola rolar, o empate com o Atlético-MG, embora não fosse nem de perto o objetivo, seria aceitável, a forma como se construiu deixa um gosto para lá de amargo. Agora, o foco passa a ser a Libertadores. Na próxima quinta, o Flu encara o Colo-Colo, no Chile.

O Fluminense jogou com: Fábio, Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade, 14′ do 2ºT) e Marcelo; Martinelli, Lima (David Terans, 26′ do 2ºT) e Ganso (Renato Augusto, 14′ do 2ºT); Douglas Costa (Alexsander, 14′ do 2ºT), Jhon Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 46′ do 2ºT).