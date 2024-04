Flamengo perde para Bolívar na altitude de La Paz, pela Libertadores

Com revés de 2 a 1, equipe rubro-negra sofre a primeira derrota no ano. Viña marcou o único gol rubro-negro

Publicado em 24/04/2024 às 23:30

Alterado em 25/04/2024 às 10:00

Rômulo Paranhos - Na altitude de mais de 3.600m de La Paz, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Bolívar, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (24), no estádio Hernando Siles, em jogo da terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Viña marcou o único gol rubro-negro. O resultado quebra a série invicta de 22 partidas do Rubro-Negro nesta temporada. Vale ressaltar que o Mais Querido atuou com uma equipe bastante modificada.

O jogo

A partida começou com o Bolívar no ataque, e logo no primeiro minuto, abriu o marcador com o brasileiro Chico, que subiu de cabeça sem chance para Rossi: 1 a 0. Em desvantagem, o Mengão respondeu rapidamente e deixou tudo igual aos quatro minutos com Viña, que entrou na área pela esquerda, driblou o marcador e bateu na saída do goleiro para marcar um belo gol: 1 a 1.

Acostumados com a altitude, os bolivianos controlavam a posse de bola e trocavam passes no campo ofensivo. O Flamengo, por sua vez, ficava mais postado na defesa e procurava apostar nos contra-ataques. Aos 30’, Viña arriscou de fora da área e a bola passou por cima da meta.

Oito minutos depois, o time rubro-negro criou outra boa oportunidade. Viña tabelou com Victor Hugo e cruzou para Bruno Henrique, que não conseguiu cabecear em cheio na bola. A primeira etapa terminou com tudo igual no placar. O Bolívar dominou as ações, enquanto o Rubro-Negro tentou se adaptar à altitude de mais de 3.600 metros.

Para a segunda etapa, o Mais Querido voltou com Luiz Araújo no lugar de Victor Hugo. Como no primeiro tempo, o Bolívar seguia controlando a posse de bola, trocando passes no ataque. Aos 16’, após contra-ataque, os donos da casa marcaram o segundo gol com Bruno Sávio: 2 a 1.

Após o gol, o técnico Tite fez mais duas alterações na equipe com as entradas de Lorran e Matheus Gonçalves, que deram uma oxigenada no time. Na reta final, o Flamengo se mandou para o ataque buscando o empate, mas acabou sofrendo a primeira derrota na temporada.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (28) para o clássico diante do Botafogo, às 11h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Ortiz (Matheus Gonçalves) e Viña; Igor Jesus, De La Cruz (Lorran) e Gerson; Victor Hugo (Luiz Araújo) e Bruno Henrique.

Técnico: Tite.

Bolívar

Lampe; Saavedra (Luis Paz), Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca e Bruno Sávio; Pato Rodríguez e Francisco da Costa.

Técnico: Flavio Robatto.

Ficha técnica

Bolívar 2x1 Flamengo – 3ª Rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores

Local: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia

Data e hora: 24/04/2024 às 21h30

Arbitragem: Alexis Herrera (VEN), Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Gols: Francisco da Costa (1’1ºT), Viña (4’1ºT) e Bruno Sávio (16’2ºT).

(com Ascom Flamengo)