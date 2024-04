Botafogo vence Universitario no Nilton Santos e se mantém vivo no grupo D da Libertadores

...

Luiz Henrique fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Depois de duas derrotas, o Botafogo venceu o Universitario – time que não perdia há 27 jogos – por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, e manteve-se vivo no Grupo D da Libertadores-2024. Os gols foram de Eduardo, que substituiu Tiquinho Soares, machucado, logo no começo, duas vezes, e Luiz Henrique, que marcou pela primeira vez com a camisa do Mais Tradicional.

O resultado não tirou o Botafogo da lanterna do grupo, mas agora o Fogão tem três pontos, contra cinco de Junior Barranquilla e quatro de LDU e Universitario, faltando três rodadas. O próximo jogo é contra a LDU, novamente no Nilton Santos. O Glorioso está na briga, e está tudo aberto!

O jogo

O Botafogo começou com uma postura boa, ofensiva, empurrado pela torcida. Mas, aos sete minutos, Tiquinho Soares sentiu dores na coxa e pediu substituição, preocupando os alvinegros e dando uma esfriada no jogo. Júnior Santos ainda chegou a balanaçar as redes aos 13 minutos, mas ele estava impedido e o gol foi anulado.

O Universitario veio fechadíssimo, com a intenção apenas de se defender e achar alguma estocada. E, depois de um lançamento longo, Flores arriscou de fora da área e assustou o goleiro John, aos 20. A partida foi ficando tensa, com o Botafogo não conseguindo superar a retranca peruana.

Na bola parada, o Glorioso chegou. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio no primeiro pau, Luiz Henrique cabeceou com muito perigo. Depois, aos 35, o lance mais perigoso: Luiz Henrique cruzou, Savarino se esticou no segundo pau, o goleiro Britos espalmou e a bola quicou em cima do travessão.

O gol alvinegro enfim saiu no primeiro minuto do segundo tempo. Alexander Barboza, que entrara no intervalo no lugar de Bastos, lançou no meio, Luiz Henrique escorou para Eduardo, Júnior Santos fez ótima jogada e rolou para o mesmo Eduardo completar livre na linha da pequena área: enfim Botafogo 1 a 0.

O Estádio Nilton Santos explodiu, e o Glorioso marcou o segundo dez minutos depois. Gregore conseguiu ótima roubada de bola na frente, Savarino enfiou na medida, Luiz Henrique dominou, driblou o goleiro com um drible desclassificante e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol: Botafogo 2 a 0.

Com a vantagem no placar mais confortável, o Botafogo tirou um pouco a velocidade do jogo e passou a rodar mais a bola. O técnico Artur Jorge foi trocando peças para refrescar o time, e o Glorioso conseguiu fazer o relógio passar sem sofrer pressão do Universitario. Nos acréscimos, Eduardo ainda fez o terceiro, após jogada de insistência de Mateo Ponte. E, no último lance, Olivares diminuiu: 3 a 1.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo no domingo (28) para encarar o Flamengo, às 11h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores acontece apenas no dia 8 de maio, contra a LDU, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 1 UNIVERSITARIO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 24/4/2024 – 19h

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Renda e público: R$ 975.691,50 / 21.782 pagantes / 23.800 presentes

Cartões amarelos: John e Hugo (BOT); Marco Saravia, Alex Valera, Pérez Guedes e Celi (UNI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Eduardo 1’/2ºT (1-0), Luiz Henrique 11’/2ºT (2-0), Eduardo 47’/2ºT (3-0) e Olivares 48’/2ºT (3-1)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Mateo Ponte 35’/2ºT), Lucas Halter, Bastos (Alexander Barboza – Intervalo) e Hugo; Luiz Henrique (Óscar Romero 24’/2ºT), Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê 24’/2ºT) e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares (Eduardo 10’/1ºT) – Técnico: Artur Jorge.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Williams Riveros e Marco Saravia; Andy Polo (Acajima 42’/2ºT), Pérez Guedes (Celi 28’/2ºT), Murrugarra (Jairo Concha 21’/2ºT), Ureña e Portocarrero; Édison Flores (Olivares 28’/2ºT) e Alex Valera (Dorregaray 21’/2ºT) – Técnico: Fabián Bustos.