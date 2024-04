Envolvente, Botafogo goleia Juventude por 5 a 1 e sobe para terceiro no Brasileirão

...

Publicado em 21/04/2024 às 20:25

Alterado em 21/04/2024 às 21:46

Com grande atuação, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 neste domingo (21/4), no Estádio Nilton Santos, venceu a segunda seguida no Campeonato Brasileiro-2024 sob o comando de Artur Jorge e subiu para a terceira posição, com seis pontos. O Glorioso ainda se tornou o melhor ataque da competição.

Mais do que números, o resultado e a atuação dão confiança para o time de Artur Jorge, que desde que chegou buscou uma formação propositiva e ofensiva. O Botafogo também se enche de confiança para a decisão que terá na quarta-feira pela Libertadores, contra o Universitario, no Nilton Santos.

O jogo

O Botafogo conseguiu encaminhar a vitória logo nos primeiros minutos. Aos três, após escanteio cobrado da direita, Danilo Barbosa escorou e Júnior Santos, livre na pequena área, dominou bonito no alto e chutou com estilo, fazendo 1 a 0. O assistente Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) chegou a levantar a bandeirinha, apontando de forma bizarra um impedimento, mas o VAR o corrigiu.

Pouco mais de três minutos depois, o Juventude saiu jogando mal, Danilo Barbosa interceptou o passe, invadiu a área e foi derrobado por Lucas Freitas. Pênalti. Tiquinho Soares foi para a cobrança e bateu com categoria e força, no canto esquerdo do goleiro, dobrando a vantagem alvinegra para 2 a 0.

Com a boa vantagem no placar, o Botafogo seguiu controlando o jogo bem, defendeu-se com eficiência e procurou atacar em velocidade. A situação ficou ainda melhor depois que Lucas Freitas foi expulso aos 36, deixando o Juventude com dez. O Fogão teve mais chances de marcar, e na melhor delas Tiquinho cabeceou por cima, após cruzamento de Mateo Ponte.

No segundo tempo, o Botafogo transformou a vitória em goleada, construindo ótimas jogadas. Aos quatro minutos, Hugo errou o alvo, após linda enfiada de Tiquinho. Depois, numa grande jogada coletiva que passou por Damián Suárez e Savarino, Júnior Santos deu lindo drible em Ruan e rolou no meio da área para Danilo Barbosa completar: 3 a 0.

O melhor ainda estava por vir. Aos 15, Savarino cobrou falta com extrema categoria e marcou um golaço, com a bola chegando a resvalar no travessão antes de entrar: 4 a 0. Seis minutos depois, Danilo Barbosa balançou as redes novamente, aproveitando passe de Eduardo, mas o gol, que seria o quinto, foi anulado por impedimento.

O jogo já estava resolvido, mas deu tempo para mais. Aos 34 minutos, Diego Hernández rolou rasteiro para a área e Jacob Montes, ele mesmo, aposta de John Textor, chutou cruzado, marcando o quinto para o Botafogo. No fim, o Juventude fez seu gol de honra, com Danilo Boza, de cabeça, após cobrança de escanteio.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 5 X 1 JUVENTUDE

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 21/4/2024 – 18h30

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daiane Muniz (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: R$ 496.190,00 / 11.318 pagantes / 13.273 presentes

Cartões amarelos: Jeffinho, Marlon Freitas e Diego Hernández (BOT); Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio (JUV)

Cartões vermelhos: Lucas Freitas 36’/1ºT (JUV)

Gols: Júnior Santos 3’/1ºT (1-0), Tiquinho Soares 8’/1ºT (2-0), Danilo Barbosa 8’/2ºT (3-0), Savarino 15’/2ºT (4-0), Jacob Montes 34’/2ºT (5-0) e Danilo Boza 39’/2ºT (5-1)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Damián Suárez – Intervalo), Lucas Halter, Bastos (Pablo 17’/2ºT) e Hugo; Júnior Santos (Jacob Montes 26’/2ºT), Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jeffinho (Diego Hernández – Intervalo); Savarino e Tiquinho Soares (Eduardo 17’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Abner 38’/2ºT), Jean Carlos (Marcelinho – Intervalo) e Nenê (Rodrigo Sam 42’/1ºT); Lucas Barbosa (Thiaguinho 19’/2ºT) e Erick Farias (Ruan – Intervalo) – Técnico: Roger Machado.