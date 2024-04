Rayssa Leal conquista etapa da Liga Mundial de Street Skate

Publicado em 21/04/2024 às 16:42

Alterado em 21/04/2024 às 17:58

A brasileira Rayssa Leal conquistou, no final da noite do último sábado (20), o título da etapa de San Diego (EUA) da SLS (Liga Mundial de Street Skate). Já na disputa masculina Giovanni Vianna garantiu a segunda colocação.

NOSSA CAMPEÃ! ????



@rayssaleal brilhou e conquistou o título da etapa de San Diego da SLS!



Foi um espetáculo com direito a melhor volta e uma manobra nota 9. ????????



Você é gigante, Rayssa! É o orgulho do Brasil! ????????????????



????: @StreetLeague #Skate #TimeBrasil pic.twitter.com/82hyfzmEYR — Time Brasil (@timebrasil) April 21, 2024

A maranhense de 16 anos de idade somou 33,9 pontos na final da competição para garantir a primeira posição, ficando à frente da australiana Chloe Covel (prata com 29,8 pontos) e da japonesa Momiji Nishiya (bronze com 23,0 pontos). Esta é a segunda medalha de Rayssa Leal na temporada da competição, após o vice-campeonato na etapa de Paris (França).

Na disputa masculina Giovanni Vianna somou o total de 33,4 pontos na decisão para assegurar uma medalha de prata para o Brasil. O ouro ficou com o norte-americano Braden Hoban, que alcançou o total de 35,5 pontos. A próxima etapa da SLS será disputada em Las Vegas (EUA), a partir do dia 25 de maio. (com Agência Brasil)