Em jogo movimentado, Fluminense dá susto, mas vence o Vasco e desencanta no Brasileiro

...

Publicado em 20/04/2024 às 17:57

Alterado em 20/04/2024 às 21:40

Rodrigo Mendes - Saiu a primeira vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro! Num duelo para lá de movimentado e com direito a tensão desnecessária no fim, o Tricolor bateu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, pela terceira rodada. De quebra, encerrou um jejum de triunfos em clássicos que já durava 13 duelos. Os gols foram de Ganso e Martinelli. Vegetti descontou.

Muito superior tecnicamente ao Vasco e escalado corretamente por Diniz (sem improvisações), o Fluminense não teve trabalho para tomar conta das ações do jogo. Tocava a bola no meio de campo e via seu trio formado por André, Martinelli e Ganso ditar o ritmo. Pela esquerda, Marcelo tinha enorme facilidade para encontrar espaços.

O gol saiu rapidamente quando Felipe Melo acelerou o jogo em Marcelo e o lateral acertou cruzamento perfeito para Ganso cabecear como um centroavante e não dar chances ao goleiro adversário Léo Jardim. Uma verdadeira aula de futebol nos primeiros minutos de clássico.

Ao rival, bem limitado, restava tentar esquentar o jogo e parar as jogadas nas faltas. Marcelo, Arias e Ganso foram caçados e a arbitragem conivente de Wilton Pereira Sampaio deixava a pancadaria rolar. Mesmo assim, mal ameaçavam o gol defendido por Fábio.

O Fluminense voltou bem para o segundo tempo e deu a impressão que mataria a partida quando Martinelli ampliou logo de cara. Porém, praticamente no lance seguinte, Vegetti descontou de cabeça. O duelo ganhou uma outra configuração. O Vasco se encheu de confiança e passou a sair mais. Antonio Carlos, lançado no intervalo no lugar do amarelado Felipe Melo, entrou mal e errava lá atrás. Num dos lances cedeu contra-ataque e Fábio salvou frente a frente com Rayan. No outro, foi salvo por Vegetti estar milimetricamente impedido e o que seria o gol de empate ser invalidado.

A partida então virou uma verdadeira “trocação”. Marquinhos chegou a acertar cobrança de falta no travessão. Fábio salvou em cabeçada de Vegetti. O Flu ainda teve chances de ampliar com Arias e Douglas Costa, mas não conseguiu. No fim, a vitória tricolor por 2 a 1 ficou e bom tamanho pelo domínio em maior parte do jogo e também em virtude da maior qualidade técnica.

Passado o fim de jejum em clássicos e primeira vitória conquistada no Brasileiro, o Fluminense volta agora suas atenções para a Libertadores. Na quinta, vai ao Paraguai enfrentar o Cerro Porteño.

O Fluminense jogou com: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antonio Calor, intervalo) e Marcelo; André, Martinelli e Ganso (Lima, 28′ do 2ºT); Marquinhos (Douglas Costa, 42′ do 2ºT), Jhon Arias e Germán Cano (John Kennedy, 42′ do 2ºT). (com Agência Brasil)