Bayer Leverkusen fatura título inédito do Campeonato Alemão

Time abre 16 pontos de vantagem no topo da tabela a 5 rodadas do fim

Publicado em 14/04/2024 às 17:04

Alterado em 14/04/2024 às 18:00

Igor Santos - Este domingo (13) não vai ser esquecido tão cedo na cidade de Leverkusen, na Alemanha. A equipe local, o Bayer 04 Leverkusen, conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Alemão, após golear o Werder Bremen por 5 a 0 diante dos fãs enlouquecidos na Leverkusen Arena. Com 79 pontos, a equipe abriu 16 de distância para o segundo colocado, o Bayern de Munique, a cinco rodadas do fim da competição Portanto, o clube, fundado em 1904, não pode mais ser alcançado no topo da tabela. Com isso, o Campeonato Alemão é o primeiro entre as grandes ligas europeias a ter um campeão definido na temporada 2023-24.

O título do grupo comandado pelo espanhol Xabi Alonso é histórico em diversos níveis. Primeiro, por ser inédito para um clube com 119 anos de idade. Segundo, porque quebra uma sequência de 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique na Bundesliga, a maior sequência da história. E terceiro porque chega de forma invicta, com 25 vitórias e quatro empates em 29 partidas. Ainda restam cinco rodadas para o fim do campeonato.

Precisando apenas de um simples triunfo diante do 12º colocado Werder Bremen para assegurar a conquista, a torcida do Leverkusen fez festa antes mesmo de a bola rolar. Quando o jogo começou, não houve muita dúvida de que o final feliz aconteceria. Victor Boniface abriu o placar de pênalti, aos 25 minutos e o time nunca teve a vitória ameaçada. Xhaka ampliou aos 15 minutos do segundo tempo e o triunfo virou goleada com um hat-trick de Wirtz. Nos dois últimos gols do meia-atacante, a torcida invadiu o campo mesmo com o jogo ainda não encerrado, um sinal da euforia e da ansiedade por enfim comemorar o título.

Após o apito final, a invasão geral se consumou e o gramado foi tomado por uma multidão em delírio.

A temporada dos sonhos do torcedor do Bayer Leverkusen ainda pode ganhar contornos mais especiais. O time segue na disputa por outros dois títulos. Nesta quinta (18), decide vaga na semifinal da Liga Europa contra o West Ham, da Inglaterra, depois de vencer por 2 a 0 em casa. Já no dia 25 de maio, a equipe tem encontro marcado com o Kaiserslautern pela final da Copa da Alemanha. O detalhe é que o Bayer também está invicto nestas competições. No total, até agora, a equipe fez 43 jogos na temporada, com 38 vitórias e cinco empates.

Uma curiosidade é que o Brasil é, na história, o país de fora da Alemanha que mais teve atletas atuando pelo Leverkusen: 22. O lateral-direito Arthur, revelado pelo América Mineiro, faz parte do elenco campeão. Antes dele, o atacante Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Atlético-MG, foi o último a defender o clube da cidade de cerca de 200 mil habitantes. (com Agência Brasil)