Na estreia de Artur Jorge, Botafogo perde para a LDU na altitude e segue zerado na Libertadores

Publicado em 11/04/2024 às 20:57

Alterado em 12/04/2024 às 16:24

Na estreia do novo técnico Artur Jorge, o Botafogo não conseguiu reagir após sofrer um gol logo no início e foi derrotado pela LDU por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (11/4), no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito. Foi a segunda derrota em dois jogos no Grupo D da Libertadores.

Com o resultado, o Glorioso segue zerado e ocupando a lanterna da chave, que tem Junior Barranquilla e Universitario dividindo a liderança com quatro pontos e a LDU em terceiro, com três. O Botafogo agora tem dois jogos seguidos em casa, contra Universitario e LDU, para jogar a vida.

Escalado com quatro atacantes, o Botafogo sofreu um duro golpe logo no começo, num vacilo geral da defesa. Aos três minutos, após uma cobrança de lateral, Quiñónez dominou dentro da área em cima de Barboza, Arce rolou e Alzugaray, livre, chutou fraco, contando com a colaboração de Gatito: 1 a 0.

Aí o Botafogo teve que buscar o prejuízo desde o início na altitude, complicando ainda mais a situação. O Glorioso até teve a posse de bola, buscando pressionar a LDU, mas errava muito no último passe, e também acabava acelerando demais o jogo, demonstrando nervosismo.

A equipe alvinegra teve chances. Aos oito minutos, Luiz Henrique roubou a bola, Júnior Santos enfiou, Jeffinho driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo para finalizar. A LDU chegou a fazer o segundo, com Estrada, em nova falha da defesa e de Gatito, mas o VAR apontou impedimento na origem do lance. Ainda bem.

Depois dos 30 minutos, o Botafogo pareceu cansar e viu a LDU enfileirar chances perdidas. Alex Arce, de cabeça, aos 37; Villamil, aos 40; Arce novamente, em forte chute, aos 42; e Estrada, ganhando de Barboza na corrida e finalizando para fora, nos acréscimos, poderiam ter aumentado o estrago.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com Tchê Tchê no lugar de Danilo Barbosa e o time melhorou. Jeffinho, após jogada individual pelo meio, chutou desviado. Depois, Mateo Ponte lançou, Alexander Barboza ajeitou de cabeça e Júnior Santos, livre, não conseguiu concluir do jeito que gostaria.

O relógio foi andando, a LDU foi esfriando o jogo e as chances de gol (e o fôlego) do Botafogo escassearam. O técnico Artur Jorge foi colocando mais peças ofensivas em campo, mas o Glorioso não conseguiu empatar o jogo e permaneceu zerado no Grupo D.

Próximos jogos

O Botafogo volta a jogar pela Libertadores apenas no dia 24 de abril, contra o Universitario (PER), no Estádio Nilton Santos. O próximo compromisso do Glorioso será a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo (14/4), às 17h, diante do Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

LDU 1 X 0 BOTAFOGO

Estádio: Casa Blanca

Data-Hora: 11/4/2024 – 19h

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Público: 16.008 torcedores

Cartões amarelos: Facundo Rodríguez, Villamil e Jhojan Julio (LDU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Alzugaray 3’/1ºT (1-0)

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Estupiñán (Jhojan Julio 13’/2ºT), Piovi e Marco Angulo (Villamil 15’/1ºT); Alzugaray (Daykol Romero 42’/2ºT), Alex Arce e Estrada (Sebastián González 13’/2ºT) – Técnico: Josep Alcácer.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Raí 34’/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Gregore 34’/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Nascimento 26’/2ºT), Danilo Barbosa (Tchê Tchê – Intervalo), Marlon Freitas e Jeffinho (Óscar Romero 18’/2ºT); Júnior Santos e Tiquinho Soares – Técnico: Artur Jorge.