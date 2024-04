Flamengo vence o Nova Iguaçu e conquista seu 38º título do Campeonato Carioca

Bruno Henrique foi o autor do golaço que decretou o triunfo rubro-negro por 1 a 0, no Maracanã

Publicado em 07/04/2024 às 19:07

Alterado em 07/04/2024 às 20:18

Rômulo Paranhos - É CAMPEÃO!!! Na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na tarde deste domingo (7), no Maracanã, e conquistou seu 38º título estadual. Bruno Henrique, que entrou na segunda etapa, marcou um belo gol que decretou a vitória do Mengão. Vale lembrar que o Mais Querido já havia vencido o jogo de ida por 3 a 0. Festa da Nação Rubro-Negra no Templo Sagrado do futebol!

O jogo

Com uma vantagem confortável, já que venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Flamengo começou a partida fazendo o que é de costume quando atua no Maracanã: pressionar a saída de bola do adversário para tentar abrir logo o placar. Precisando fazer gols, o Nova Iguaçu também adiantava a marcação em busca de roubar a bola em seu campo de ataque. A equipe da Baixada levava perigo à meta de Rossi.

Aos 20’, foi a vez do time rubro-negro dar o troco. Varela cruzou na área buscando Arrascaeta, mas a defesa fez o corte para escanteio. O jogo foi se desenrolando em um ritmo lento. O Fla cometia alguns erros no passe final e encontrava dificuldades para penetrar na área do Nova Iguaçu.

Nos acréscimos, o Mais Querido criou duas oportunidades de abrir o marcador ainda na primeira etapa. A primeira foi numa jogada de Ayrton Lucas, que passou para Cebolinha bater colocado, mas a bola explodiu no travessão. A segunda foi com Arrascaeta, que invadiu a área e bateu no canto. O goleiro Fabrício fez grande defesa para evitar o gol rubro-negro. A primeira etapa terminou com o placar em branco.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Flamengo por muito pouco não balançou as redes, Após jogada trabalhada de pé em pé, Cebolinha conduziu a bola e bateu de chapa colocado. A bola bateu na trave esquerda do goleiro. Na sequência, aos cinco minutos, Pedro descolou belo passe para Arrascaeta na área, o uruguaio chutou forte e a bola foi na rede, pelo lado de fora.

E só dava Mengão! Aos 11’, Pedro enfiou bom passe para Cebolinha, que bateu de chapa, mas Fabrício conseguiu defender com os pés. Três minutos depois, Pedro tentou cruzar na área e a bola sobrou para Cebolinha, que driblou e tocou rasteiro para De La Cruz. O uruguaio bateu fraco e Yan Silva fez o corte quase em cima da linha.

De tanto persistir, o Mengão abriu o placar aos 29’ com um golaço! No campo de defesa, Léo Pereira descolou belo lançamento para Ayrton Lucas, que cruzou para o meio da área. Bruno Henrique pegou de primeira e mandou no ângulo. A bola ainda tocou a trave antes de entrar: 1 a 0.

Após o gol, o Rubro-Negro seguiu no ataque em busca de mais gol. Aos 33’, De La Cruz cobrou escanteio na segunda trave e Pedro emendou de primeira. Fabrício salvou o Nova Iguaçu mais uma vez. Nos minutos finais, o Rubro-Negro administrou o resultado e só esperou o apito final para levantar o 38º título do Campeonato Carioca de sua história. É CAMPEÃOOO!

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (10) para enfrentar o Palestino-CHI), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Flamengo

Rossi; Varela (Evertton Araújo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Victor Hugo) e Arrascaeta (Allan); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Técnico: Tite.

Nova Iguaçu

Fabrício; Yan Silva (Fernandinho), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Esquerdinha; Igor Fraga (Ronald), Albert e Yago; Xandinho, Bill (Lucas Campos) e Marllon (João Victor).

Técnico: Carlos Vitor.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Nova Iguaçu – Jogo de volta da final do Campeonato Carioca

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 07/04/2024 às 17h

Arbitragem: Bruno Mota Correia, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone

Cartões amarelos: Lucas Campos (NIG), Sérgio Raphael (NIG), Léo Pereira (FLA), Lucas Cruz (NIG) e Luiz Araújo (FLA)

Gol: Bruno Henrique (29’2ºT).

(com Ascom Flamengo)