Botafogo vence o Boavista, é bicampeão da Taça Rio e conquista vaga na Copa do Brasil 2025

Publicado em 31/03/2024 às 20:26

Alterado em 01/04/2024 às 12:27

Dever de casa bem feito. O Botafogo voltou a vencer o Boavista, desta vez por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, neste domingo, garantiu o bicampeonato da Taça Rio e a vaga na Copa do Brasil 2025. Os gols foram de Tchê Tchê e Kauê.

No primeiro tempo, o que o Botafogo teve de melhor foi o lado direito. Rafael teve boa atuação e Luiz Henrique mostrou talento, atormentando os adversários com seus dribles. Logo aos 3, veio uma primeira oportunidade, justamente com a dupla. Luiz Henrique deu excelente passe, Rafael invadiu a área com espaço para bater, mas preferiu tocar para trás, o que foi cortado pela zaga.

Raí, Rafael e Luiz Henrique tentaram chutes, para fora. Já Kauê e Matheus Nascimento pararam em boas defesas do goleiro André Luiz. Do lado alvinegro, Igo Gabriel também tirou bolas perigosas. A melhor oportunidade veio aos 35, quando Raí rolou para trás e Tchê Tchê finalizou colocado, na trave.

Faltava transformar o volume de jogo em gols, o que aconteceu na etapa final. Em boa trama, Devid deu o passe no meio, Jeffinho fez o corta-luz e Tchê Tchê chutou no gol, mas Willian Oliveira cortou com o braço. Pênalti convertido com categoria pelo volante, aos 3 minutos.

Raí deu um chute perigoso, o Boavista quase empatou em finalização de Ryan Guilherme na trave e rebote de Matheus Lucas defendido por Igo Gabriel. Mas foi Kauê quem marcou. Aos 11, o volante entrou na área e aproveitou ajeitada na medida de Matheus Nascimento para fazer o segundo.

Igo Gabriel voltou a apareceu bem aos 16, com defesa plástica em chute de Crystopher. À esta altura, o Botafogo administrava e controlava bem o jogo, aproveitando ainda para dar minutagem a jogadores que voltaram de lesão, como Luiz Henrique, Jeffinho e Patrick de Paula, que voltou a atuar após mais de um ano.

No fim, o Botafogo arriscou chutes de fora da área, com Newton e Patrick de Paula. Mas ficou mesmo 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BOAVISTA

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 31/3/2024 – 18h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Renda/Público: 5.434 pagantes / 6.514 presentes / R$ 126.200,00

Cartões Amarelos: Luiz Henrique (BOT); Willian Oliveira e Wellington Manzoli (BOA)

Gols: Tchê Tchê, 3’/2ºT (1-0); Kauê, 11’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: Igo Gabriel; Rafael (Damían Suárez, intervalo), Bastos, Kawan e Devid; Breno (Newton, 23’/2ºT), Tchê Tchê e Kauê (Patrick de Paula, 23’/2ºT); Luiz Henrique (Jeffinho, intervalo), Matheus Nascimento (Janderson, 34’/2ºT) e Raí – Técnico: Fabio Matias.

BOAVISTA: André Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Mizael, Wellington Manzoli (Elivelton, 26’/2ºT) e Pablo Maldini; Willian Oliveira, Léo Costa (Erick Flores), 14/’2ºT; Ryan Guilherme (Mateus Alessandro, 14’/2ºT) e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian, 26’/2ºT) – Técnico: José Quadros.