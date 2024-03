Flamengo vence Nova Iguaçu por 3 a 0 e começa decisão do Carioca com vitória contundente

Partida de volta da final do campeonato estadual será no próximo domingo (7), às 17h, no Maracanã

Publicado em 30/03/2024 às 19:22

Alterado em 30/03/2024 às 20:00

Gabriel Lima - O Flamengo foi a campo neste sábado (30) enfrentar a equipe do Nova Iguaçu, pelo jogo de ida do Campeonato Carioca, e venceu o confronto por 3 a 0. Pedro, duas vezes, além de um gol contra deram os números a partida. As duas equipes se encontrarão novamente no próximo domingo (7), às 17h, novamente no Maracanã, para definir o campeão do torneio.

O jogo

O Mengão começou o jogo pressionando: já aos 4 minutos, Luiz Araújo fez boa jogada pela esquerda e passou para Cebolinha, que cortou o zagueiro e bateu com perigo no canto do gol adversário. O Mais Querido seguiu buscando seu primeiro gol na partida. No minuto 9, Pedro cabeceou e o goleiro salvou; a jogada seguiu e De La Cruz cruzou para Fabrício Bruno, que finalizou de cabeça na trave.

Aos 19 minutos, Ayrton Lucas, sempre veloz, foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Pedro bateu e converteu, abrindo o placar na final. Seguindo à procura do segundo gol, De La Cruz achou um belo passe para Pedro, que ajeitou de letra para Luiz Araújo finalizar nas mãos do goleiro. Aos 39, Luiz Araújo fez ótima jogada individual pelo lado direito do campo e passou para Pedro fazer mais um, mas o adversário defendeu. No último lance da primeira etapa, o camisa 9 fez mais um, mas o juiz anulou. Os primeiros 45 minutos da final terminaram com 1 a 0 para o Mengão.

No retorno do intervalo, o Rubro-Negro voltou com tudo, e o gol 13 mil tinha que ser dele: Pedro. Após lançamento magistral de Luiz Araújo para Cebolinha, o camisa 11 tocou para o lado para Pedro só empurrar para meta do Nova Iguaçu.

O Mais Querido, que estava com dois gols à frente, administrava a partida até que Luiz Araújo cruzou para Bruno Henrique cabecear na rede do lado de fora. No lance seguinte, a zaga do Nova Iguaçu se atrapalhou e o Flamengo chegou ao terceiro gol, contra.

Com boa vantagem no placar, Tite colocou os Garotos do Ninho para jogar, com Igor Jesus, Victor Hugo e Matheus Gonçalves. Fim dos 90 minutos e festa rubro-negra.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Victor Hugo), Pedro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique)

Nova Iguaçu

Fabrício Santana; Yan Silva (Matheus Matias), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Ronald) e Maicon Esquerdinha (Sidney); Albert, Igor Fraga (Fernandinho) e Yago Ferreira; Bill, Carlinhos e Xandinho (Maxsuell Alegria)

Ficha técnica

Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo – Partida de ida da Final do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 30/03/2024 às 17h

Arbitragem: Alex Gomes Stefano, Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira

Gols: Pedro (FLA, 48’ 1ºT e 7’ 2ºT) e Ronald (NIG, contra, 31’ 2ºT)

Cartões: Albert (NIG), Varela (FLA), Igor Fraga (NIG), Pulgar (FLA)

(com Ascom/Flamengo)