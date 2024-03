Botafogo goleia Boavista, encaminha Taça Rio e vaga na Copa do Brasil 2025

Publicado em 27/03/2024 às 21:32

Alterado em 28/03/2024 às 11:25

O Botafogo atropelou. Com dois gols de Tiquinho Soares, um de Júnior Santos e um de Yarlen, goleou o Boavista por 4 a 0, nesta quarta-feira, em Saquarema, encaminhou a Taça Rio e a vaga na Copa do Brasil de 2025.

Em um primeiro tempo de total domínio do Botafogo, o 1 a 0 no placar foi até pouco. Damián Suárez já havia assustado o goleiro André Luiz, com um chute que foi espalmado por cima, até que aos 15 minutos saiu o gol. Alexander Barboza fez ótimo lançamento, Júnior Santos dominou e limpou, Tiquinho Soares chegou batendo colocado, com categoria, sem chance para o goleiro.

Pouco depois, aos 19, em excelente trama coletiva, Júnior Santos faria o segundo gol. Contudo, havia impedimento de Marlon Freitas, constatado pela arbitragem no VAR.

Raí, com boa movimentação da esquerda para o meio, teve três oportunidades, mas mandou todas por cima. Júnior Santos foi outro que finalizou sobre a meta, enquanto Kauê bateu para boa defesa de André Luiz.

O único susto dado pelo Boavista foi em um pênalti marcado pela arbitragem de Lucas Halter em Matheus Lucas, mas havia impedimento, bem anotado pelo VAR.

Na etapa final, o Boavista equilibrou o jogo e passou a dar trabalho para Gatito, que fez boas defesas em chutes de Alyson Vinicius e Erick Flores. O Botafogo apostava nos contra-ataques para chegar ao segundo gol. E assim foi. Gatito fez boa reposição rápida, Júnior Santos puxou o contra-ataque e cruzou na medida para Tiquinho chegar batendo de primeiro e colocar 2 a 0 no placar, aos 25.

No restante do jogo, muitas substituições e ataques sem precisão. Yarlen e Janderson deram trabalho a André Luiz, mas foi Júnior Santos quem marcou o terceiro. Aos 43, ele recebeu de Yarlen e tocou com categoria na saída do goleiro.

Ainda deu tempo o jovem Yarlen aproveitar roubada de bola de Rafael e marcar o quarto gol, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0 X 4 BOTAFOGO

Estádio: Elcyr Resende de Mendonça

Data-Hora: 27/3/2024 – 19h30

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Júlio César de Souza Gaudêncio (RJ)

VAR: Paulo Renato Machado da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Pablo Maldini e Erick Flores (BOA); Alexander Barboza, Raí e Tiquinho Soares (BOT)

Gols: Tiquinho Soares, 15’/1ºT (0-1); Tiquinho Soares, 25’/2ºT (0-2); Júnior Santos, 43’/2ºT (0-3); Yarlen, 46’/2ºT (0-4)

BOAVISTA: André Luiz; Pablo Maldini, Gabriel Almeida, Sheldon e Alyson Vinicius; William Oliveira, Ryan Guilherme e Crystopher; Jeffinho (Erick Flores, intervalo), Matheus Lucas (Gabriel Conceição, 38’/2ºT) e Mateus Ludke (Abner Vinicius, 30’/2ºT) – Técnico: José Quadros.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez (Rafael, 32’/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Hugo, 17’/2ºT); Gregore, Marlon Freitas e Kauê (Breno, 32’/2ºT); Júnior Santos, Tiquinho Soares (Janderson, 38’/2ºT) e Raí (Yarlen, 17’/2ºT) – Técnico: Fabio Matias.