Flamengo bate o Fluminense por 2 a 0 e abre vantagem na semifinal do Carioca

Cebolinha e Pedro foram os autores dos gols rubro-negros. Mais Querido tem mais uma boa atuação e é dominante os 90 minutos

Publicado em 09/03/2024 às 23:19

Alterado em 10/03/2024 às 08:56

Rômulo Paranhos - O Flamengo saiu na frente no primeiro jogo das semifinais do Carioca ao vencer o Fluminense, por 2 a 0, na noite deste sábado (9), no Maracanã. Cebolinha e Pedro balançaram as redes para o Rubro-Negro.

Com domínio absoluto durante boa parte da partida, o Flamengo conseguiu uma ótima vantagem para a partida de volta e pode até perder por dois gols de diferença para avançar à final.

O jogo

O Flamengo começou o clássico pressionando a saída de bola do Fluminense. A primeira boa chegada da equipe rubro-negra aconteceu logo aos dois minutos. Felipe Melo afastou mal e a bola foi nos pés de Luiz Araújo, que tocou para Pedro. O camisa 9 tentou o chute e a bola foi desviada para escanteio.

Uma nova chegada do time rubro-negro aos oito minutos. Arrascaeta cruzou rasteiro na área e a bola sobrou para Cebolinha, que bateu mascado e obrigou Fábio a fazer boa defesa. Aos 16’, por muito pouco não saiu o primeiro gol do jogo. Fluminense saiu jogando errado, Erick ficou com a bola e lançou para De La Cruz. O uruguaio cortou para dentro, chutou e a bola passa muito perto da trave.

Por volta dos 20’, o Fluminense tentou uma pressão no campo ofensivo, mas o Flamengo tratou de recuperar logo as ações e voltou a rondar a área tricolor na base da troca de passes. Aos 27’, Pedro quase marcou um golaço. Fabrício Bruno ajeitou de cabeça para o atacante, que fez o domínio e tentou uma bicicleta. A bola foi na rede pelo lado de fora.

O Rubro-Negro seguiu criando oportunidades para marcar o primeiro. Aos 30’, Arrascaeta cruzou na medida para Pedro cabecear livre, mas Fábio fez a defesa.

De tanto insistir, o Flamengo foi coroado com um gol nos acréscimos da primeira etapa. Pulgar cruzou na medida para Cebolinha marcar de cabeça e fazer a festa da Nação: 1 a 0.

No início do segundo tempo, Ayrton Lucas sentiu um incômodo na coxa e saiu para a entrada de Viña. Em desvantagem, o Fluminense saiu mais para o jogo, proporcionando mais contra-ataques ao time rubro-negro. Aos 7’, Arrascaeta deu bom passe para Cebolinha na esquerda, ele cortou para o meio e arriscou o chute, que passou muito perto da trave esquerda de Fábio.

Em seguida, De La Cruz encontrou Luiz Araújo na área, o atacante bateu forte e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Aos 16’, Thiago Santos cometeu falta duríssima em Cebolinha e, após consultar o VAR, o árbitro expulsou o zagueiro tricolor. Antes, ele só tinha dado o cartão amarelo.

Com um homem a mais, o Mais Querido passou a dominar inteiramente o campo ofensivo e criava algumas oportunidades. Aos 22’, Cebolinha foi lançado na esquerda, cruzou na área e a bola sobrou limpa para De La Cruz, mas o uruguaio pegou mal na bola.

Aos 33’, Bruno Henrique abriu para Arrascaeta no lado direito da área e ele bateu colocado. A bola passou muito perto da trave. Novamente na base da insistência, o Flamengo marcou o segundo aos 45’. Após jogada ensaiada de escanteio, Arrascaeta cruzou na medida para Pedro cabecear para o fundo das redes e dar números finais ao clássico.

Com mais um gol marcado, o camisa 9 do Flamengo se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Victor Hugo), Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro.

Técnico: Tite.

Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, Renato Augusto (Manoel) e Ganso (Lima); John Arias, Keno (Lelê) e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Fluminense 0x2 Flamengo – Jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 09/03/2024 às 21h

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, Rodrigo F. Henrique Corrêa e Lilian da Silva F. Bruno

Cartões amarelos: De La Cruz (FLA), Guga (FLU), Martinelli (FLU), Felipe Melo (FLU)

Cartão vermelho: Thiago Santos (FLU)

Gols: Everton Cebolinha (46’1ºT) e Pedro (45’2ºT).

(com Ascom Flamengo)