Reservas do Botafogo vencem o Fluminense, 4 a 2, e secam o Vasco contra a Portuguesa

...

Publicado em 03/03/2024 às 18:02

Alterado em 03/03/2024 às 19:37

Com uma equipe repleta de reservas e garotos, o Botafogo lutou muito, inclusive contra a péssima arbitragem de Felipe Paludo, e derrotou o Fluminense por 4 a 2 neste domingo, no Maracanã, mantendo um tabu de quase dois anos sem perder para o rival. Marlon Freitas, autor de dois gols, foi o artilheiro da tarde.

Com o resultado, o Botafogo subiu para a quarta colocação da Taça Guanabara, com 20 pontos, e agora torce para o Vasco, que tem 19, não vencer a Portuguesa logo mais, às 18h10, em São Januário, para conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Se o Vasco vencer, o Glorioso irá jogar novamente a Taça Rio.

O jogo

Mesmo com um time muito desfigurado, o Botafogo começou bem o clássico e saiu na frente logo aos dois minutos: Raí cruzou na área, Marlon Freitas dominou meio que de calcanhar e chutou com força, fazendo 1 a 0 e se emocionando depois de ter perdido o sogro no meio de semana.

Se ia bem ofensivamente, o Botafogo dava espaço demais nos lançamentos, e num deles o Fluminense quase empatou – Lelê desperdiçou na cara de Gatito. Aí o Botafogo foi lá e fez o segundo: Janderson roubou a bola, Mateo Ponte cruzou, Antônio Carlos cortou mal e Raí chutou bonito, marcando um golaço.

Aos 23 minutos, quase saiu o terceiro do Botafogo, mas Felipe Alves fez uma defesaça em chute de Marlon Freitas. Logo depois, o Fluminense diminuiu: Terans lançou, Bastos deu condição, Lelê aproveitou indecisão de Gatito e Lucas Halter e tocou para fazer 2 a 1. Depois disso, Janderson por pouco não fez o terceiro, numa boa jogada pelo lado esquerdo.

O clássico ficou mais brigado no segundo tempo, mas o Botafogo conseguiu levar perigo nos minutos iniciais, em chutes de fora da área de Kauê e depois de Diego Hernández. A equipe alvinegra seguia bem na partida, com os reservas e garotos dando conta do recado. Até o juiz resolver aparecer.

Aos 29 minutos, Marcelo deslocou Emerson Urso no ar dentro da área e o árbitro não deu pênalti claro – e o VAR também não chamou, inexplicavelmente. Cinco minutos depois, o juiz marcou pênalti, enxergando falta de Damián Suárez em John Kennedy (para lá de discutível). John Kennedy bateu de cavadinha e empatou.

Mas o Botafogo não se entregou e a justiça foi feita. Aos 39 minutos, Kauê roubou a bola de André, entrou na área e foi derrubado pelo volante tricolor, que foi expulso. Pênalti, que Marlon Freitas bateu com categoria e recolocou o Glorioso na frente: 3 a 2. O clássico terminou tumultuado, muito por conta do fraquíssimo árbitro Felipe Paludo, mas com mais um gol. Emerson Urso, de peixinho, finalizou o placar em 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Maracanã

Data-Hora: 3/3/2024 – 16h

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (VAR-Fifa/RJ)

Renda e público: R$ 1.014.427,50 / 19.764 pagantes / 21.492 presentes

Cartões amarelos: John Kennedy, Lelê e Felipe Alves (FLU); Gregore, Lucas Halter, Marçal, Mateo Ponte, Emerson Urso, Damián Suárez e Gatito Fernández (BOT)

Cartões vermelhos: André 39’/2ºT (FLU)

Gols: Marlon Freitas 2’/1ºT (0-1), Raí 14’/1ºT (0-2), Lelê 25’/1ºT (1-2), John Kennedy 37’/2ºT (2-2), Marlon Freitas 41’/2ºT (2-3) e Emerson Urso 54’/2ºT (2-4)

FLUMINENSE: Felipe Alves; Guga (Martinelli 17’/2ºT), Antônio Carlos (André – Intervalo), Marlon (Marquinhos 25 e Alexsander (Marcelo 17’/2ºT); Lima, Renato Augusto e Terans; Douglas Costa (Jhon Arias 40’/1ºT), Lelê e John Kennedy – Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Damián Suárez 28’/2ºT), Lucas Halter (Jefferson Maciel – Intervalo), Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê (Yarlen 43’/2ºT); Diego Hernández (Hugo 28’/2ºT), Janderson e Raí (Emerson Urso 18’/2ºT) – Técnico: Fabio Matias.