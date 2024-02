Flamengo vence o Fluminense e dá passo importante para o título da Taça Guanabara

Com gols de Pedro e Cebolinha, Mengão bate o rival no Maraca e chega à liderança isolada da competição com 24 pontos

Publicado em 25/02/2024 às 18:08

Alterado em 25/02/2024 às 19:36

Rômulo Paranhos - No primeiro Fla-Flu da temporada, deu Mengão! Na tarde deste domingo (25), o Flamengo levou a melhor no clássico mais charmoso do Brasil e venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, pela 10ª rodada do Carioca. Pedro e Everton Cebolinha balançaram as redes para o Mengão. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 24 pontos e está muito perto de conquistar o título da Taça Guanabara.

O jogo

O clássico começou bem quente no Maraca, com as duas equipes brigando pela posse de bola. O Flamengo adiantava sua linha de marcação e pressionava a saída de bola do Fluminense, que encontrava poucos espaços para descer ao ataque.

Aos 17’, o zagueiro Thiago Santos chegou a abrir o placar para a equipe tricolor, mas após revisão no VAR, o árbitro marcou o impedimento. O primeiro lance de real perigo a favor do Rubro-Negro aconteceu aos 23’. Ayrton Lucas cruzou na medida para Léo Pereira subir de cabeça. A bola passou perto da trave.

Chegando ao ataque na base da troca de passes, o Flamengo arrumou uma boa trama aos 27’. Arrascaeta tocou para Luiz Araújo, que invadiu a área e a bola sobrou para Varela. O uruguaio tentou o chute para o gol, mas Marlon conseguiu travar no último momento. A primeira etapa terminou com o placar em branco.

No início da segunda etapa, o Mengão inaugurou o marcador para festa da Nação Rubro-Negra! Ayrton Lucas ficou com a bola pela esquerda e cruzou na área para Pedro só escorar para as redes: 1 a 0.

Após o gol, o time rubro-negro manteve a postura ofensiva. Aos 14’, De La Cruz cobrou falta pela esquerda da grande área e a bola passou perto da trave, tirando o uh! da torcida. Precisando de gols, o Fluminense foi para cima buscar o empate e passou a ameaçar mais a meta de Rossi.

O Mengão chegou ao segundo gol em uma bela jogada coletiva, de pé em pé! Arrascaeta tocou de calcanhar para Pedro, o camisa 9 também passou de calcanhar para Cebolinha. O atacante chutou forte de fora da área e Fábio espalmou para dentro do gol: 2 a 0.

Na reta final, o Mais Querido por questões de centímetros não marcou o terceiro aos 38’. Cebolinha partiu para o ataque, Fábio conseguiu cortar, mas a bola sobrou nos pés de Arrascaeta. O uruguaio arriscou de muito longe e a bola passou tirando tinta da trave. Fim de jogo no Maraca com vitória do Mengão, que fez mais um bom jogo coletivo. O time de Tite alcançou os 24 pontos na Taça Guanabara e está muito próximo de confirmar o título na última rodada.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De La Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Fluminense

Fábio; Guga (Lima), Marlon (Alexsander), Thiago Santos (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto (Terans); John Arias, Douglas Costa (John Kennedy) e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Fluminense – 10ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, RJ

Data e hora 25/02/2024 às 16h

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, Rodrigo Figueiredo Corrêa e Luiz Claudio Regazone.

Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU), Erick (FLA), Douglas Costa (FLU), Lima (FLU) e Arrascaeta (FLA)

Gols: Pedro (7’2ºT) e Everton Cebolinha (29’2ºT). (com Ascom/Flamengo)