Em ritmo de treino, mistão do Botafogo vence, rebaixa Audax e segue vivo no Carioca

Publicado em 24/02/2024 às 17:58

Alterado em 25/02/2024 às 09:34

Em ritmo de treino, num Estádio Nilton Santos às moscas e com time misto e técnico interino, o Botafogo derrotou o Audax por 2 a 0 na quente tarde deste sábado (24), rebaixou o adversário e seguiu vivo na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, faltando agora apenas uma rodada para o fim da Taça Guanabara.

O Glorioso chegou aos 17 pontos e seca o Vasco (16), que joga ainda neste sábado contra o Volta Redonda no Espírito Santo, para permanecer no G-4. A equipe alvinegra agora volta o foco novamente para a Libertadores, já que na quarta-feira recebe o Aurora precisando da vitória após ter empatado em 1 a 1 na Bolívia.

O jogo

Em clima de jogo-treino, diante de um adversário fraquíssimo, que não tem nenhum ponto e só fez um gol até aqui, o Botafogo começou em cima, com boas jogadas de Savarino pela esquerda. No primeiro minuto, o venezuelano achou Júnior Santos, mas o goleiro Max saiu no abafa e bloqueou. Aos dois, Savarino rolou para trás, Kauê enfiou na medida e Diego Hernández, livre, só escolheu o canto e abriu o placar, marcando pela primeira vez pelo clube: 1 a 0.

Mesmo precisando da vitória para tentar não ser rebaixado, o Audax em nenhum momento tentou atacar o Botafogo e continuou recuado. O Alvinegro também não fez muita força, e o primeiro tempo deu sono, com o Estádio Nilton Santos às moscas (o ingresso estava custando R$ 120). O Glorioso só foi chegar com perigo numa cobrança de falta de Savarino, que saiu perto.

Tiquinho Soares, escalado para tentar retomar a confiança, se arrastrou e foi substituído no intervalo por Janderson. O jovem centroavante aproveitou a oportunidade e, no começo do segundo tempo ampliou. Kauê recebeu longo lançamento de Marçal, foi à linha de fundo e cruzou de peito de pé para o atacante chegar cabecando no canto: 2 a 0.

Janderson por pouco não fez mais um: aos 14, Diego Hernández enfiou pelo meio e o camisa 39 recebeu em velocidade, passou pelo goleiro e chutou um pouco sem ângulo, acertando a trave. Depois disso, o jogo ficou naquele rame-rame. Quem conseguiu se manter acordado, fica aqui a nossa saudação.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 24/2/2024 – 16h

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (VAR-Fifa/RJ)

Renda e público: R$ 45.360,00 / 1.209 pagantes / 1.446 presentes

Cartões amarelos: Arlen, Miticov e Paulo Victor (AUD); Marçal, Gregore e Matheus Nascimento (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Diego Hernández 2’/1ºT (0-1) e Janderson 3’/2ºT (0-2)