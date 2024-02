Daniel Alves é condenado na Espanha a 4 anos e meio de prisão por estupro

Publicado em 22/02/2024 às 06:24

Daniel Alves chorou durante o julgamento Foto: Alberto Estevez/Pool via Reuters

O Tribunal de Barcelona condenou nesta quinta-feira (22) o jogador brasileiro Daniel Alves a quatro anos e seis meses de prisão por estupro contra uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate na capital catalã, em 30 de dezembro de 2022.

A corte reconheceu a culpa do ex-jogador do Barcelona, PSG, Juventus e São Paulo, porém a sentença é apenas a metade da pena pedida pelo Ministério Público, que queria nove anos de reclusão. Já a vítima pleiteava uma condenação a 12 anos.

Matéria em atualização