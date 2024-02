Com um bom segundo tempo, Fluminense vence e assume provisoriamente a liderança do Carioca

Publicado em 17/02/2024 às 18:00

Alterado em 17/02/2024 às 20:23

O Fluminense enfrentou o Madureira, neste sábado, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor entrou em campo no Maracanã com um time alternativo, mas conseguiu voltar a vencer na competição após aplicar 1 a 0 no adversário com gol de Lelê.

O jogo começou morno, assim como a maioria das vezes em que não foram utilizados os titulares. Faltando entrosamento entre os jogadores que estavam em campo, a criação de jogadas era algo que estava em falta, e com isso poucas chances apareceram. Entretanto o rival também não assustava.

Na melhor oportunidade da primeira etapa, John Kennedy recebeu na entrada da área e tentou uma jogada que não deu certo, mas que sobrou para Lelê dentro da área finalizar e obrigar o goleiro a fazer uma boa defesa. Contudo, não teve muito mais e as equipes foram para o intervalo no 0 a 0.

Para o segundo tempo, Eduardo Barros voltou logo com uma substituição: Jhon Arias entrou na vaga de Gabriel Pires. Porém, as coisas não mudaram muito e o auxiliar resolveu colocar mais dois titulares em campo logo aos 15 minutos, sendo eles André e Paulo Henrique Ganso.

A partir daí as coisas fizeram um rápido efeito. Pouco tempo depois, o colombiano achou um belo passe quebrando as linhas da defesa e encontrando Diogo Barbosa, que cruzou rasteiro para o artilheiro Lelê apenas empurrar a bola para dentro das redes.

Após a abertura do placar, os espaços começaram a surgir com mais tranquilidade, onde os jogadores de velocidade se destacaram. Visando isso, o ponta Isaac entrou, assim como Marquinhos, que realizou sua estreia com a camisa do atual campeão da América.

Contudo, a partida foi voltando a esfriar, com o Tricolor Suburbano tentando criar alguma chance e não conseguindo, e o Time de Guerreiros buscando os contra-ataques rápidos, que também não resultaram em nada. Por fim, o placar persistiu no 1 a 0 para o Flu.

Com o resultado, o Fluminense assume provisoriamente a liderança da Taça Guanabara, com 21 pontos, além de praticamente se garantir nas semifinais do estadual. O Tricolor foi a campo com: Felipe Alves; Felipe Andrade (André), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires (Jhon Arias), Lima e David Terans (PH Ganso); Douglas Costa (Marquinhos), John Kennedy (Isaac) e Lelê.