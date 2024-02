Com hat-trick de Pedro, Flamengo vence Bangu e assume a liderança do Carioca

Camisa 9 foi o autor dos três gols da partida, disputada no Batistão, em Aracaju-SE

Publicado em 15/02/2024 às 23:31

Alterado em 16/02/2024 às 09:48

Rômulo Paranhos - Na oitava rodada do Carioca, o Flamengo foi até Aracaju-SE e venceu o Bangu por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (15), no estádio Batistão. Pedro, alcançando seu sexto hat-trick com o Manto Sagrado, foi o autor dos três gols rubro-negros. Com o resultado, o Mengão somou 18 pontos e assumiu a liderança do campeonato com a mesma pontuação do Fluminense, levando vantagem no saldo de gols.

O jogo

Com o Batistão lotado de rubro-negros, o Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e buscando a troca de passes no campo de ataque. O Bangu, por sua vez, adiantava as linhas de marcação para dificultar a saída de bola rubro-negra.

Com a defesa adversária bem fechada, o Mais Querido circulava a bola para tentar abrir espaços na defesa banguense. Até que aos 24’, o Mengão abriu o marcador em Aracaju! Arrascaeta fez belo lançamento para Pedro, que dominou na intermediária, gingou para cima da marcação e bateu com o bico da chuteira na saída do goleiro: 1 a 0.

Após o gol, o Rubro-Negro continuou pressionando o Bangu e por muito pouco não ampliou a vantagem aos 28’. Arrascaeta alçou a bola na área, Fabrício Bruno conseguiu desviar e Gerson, livre, chutou em cima do goleiro, que mandou para escanteio. Com total controle das ações, o Flamengo foi para o intervalo com a vantagem.

No início da segunda etapa, o jogo ficou mais animado com o Bangu se abrindo mais e indo para cima buscar o gol de empate. Mas foi o Mengão que ampliou o marcador aos 12'. Após boa jogada coletiva, Igor Jesus conseguiu recuperar a posse de bola, Pedro brigou com a marcação na entrada da área e abriu para Luiz Araújo na direita. Ele devolveu para o camisa 9 só empurrar para as redes: 2 a 0.

Mesmo com dois na frente, o Fla não tirou o pé e seguiu no ataque em busca de mais gols. Aos 25’, Léo Pereira arriscou o chute na diagonal, Pedro conseguiu desviar e a bola passou perto da trave. Pouco depois, Igor Jesus arriscou uma bomba da entrada da área e obrigou o goleiro a se esticar todo para espalmar.

Na sequência, após escanteio cobrado na área, Fabrício Bruno cabeceou forte, o goleiro deu rebote nos pés de Pedro, que estufou as redes para fazer seu hat-trick na partida: 3 a 0. Em campo no lugar de Arrascaeta, Gabi arriscou o chute de fora da área e o goleiro desvia para escanteio. O Rubro-Negro ainda teve algumas oportunidades para fazer o quarto.

Fim de jogo em Aracaju com vitória do Mengão, que assumiu a liderança do Carioca com 18 pontos.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas), Gerson e Arrascaeta (Gabi); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Victor Hugo).

Técnico: Tite.

Bangu

Gabriel Leite; Saulo (Yaya Banhoro), Lucas Araújo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Felipe Soares, Renatinho (Walney), Adsson (Baltoré) e Raphael Augusto; João Victor (Ronald Barbosa) e Anderson Lessa (Edgar Neto).

Técnico: França Jr.

Ficha técnica

Bangu 0x3 Flamengo – 8ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)

Data e hora: 15/02/2024 às 21h30

Arbitragem: Jodis Nascimento de Souza, Marcus Vinícius Brandão e Lucas Castro dos Santos

Cartões amarelos: Renatinho (BAN) e Igor Jesus (FLA)

Gols: Pedro (24’1ºT, 12’2ºT e 28’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)