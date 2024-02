Flamengo empata contra o Vasco no primeiro clássico do ano

Um empate sem gols pela sexta rodada do Campeonato Carioca

Publicado em 04/02/2024 às 21:22

Alterado em 04/02/2024 às 22:48

Pedro Cardoso - Em retorno ao Maracanã para o Campeonato Carioca, o Flamengo empatou contra o Vasco por 0 a 0, na noite deste domingo (4), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Rubro-Negro terá pela frente a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (7).

O jogo

O clássico começou com um Flamengo atacando, logo no primeiro minuto, Wesley sofreu uma falta no canto direito próximo a área do Vasco, que resultou em um amarelo para o zagueiro do Vasco, a falta não resultou em perigo. Logo depois, Flamengo atacou novamente, mas dessa vez pela esquerda, com Varela cruzando para Arrascaeta que cabeceou bem mas o goleiro defendeu.

Flamengo seguiu atacando tentando sempre manter dez jogadores no campo adversário, mas não conseguiu encontrar espaço. A partir dos 20’, o Flamengo perdeu mais espaço, resultando em mais ataques da equipe adversária, porém não levou tanto perigo.

Aos 40’, Arrascaeta arriscou um chute de fora da área mas o goleiro espalmou para fora, gerando um escanteio no qual Fabrício Bruno sobe mas acabou cabeceando para fora. Logo depois, aos 43’, Arrascaeta recebeu lançamento de Wesley e passou de primeira para Pedro que chutou de fora da área mas passa por cima do gol.

Quando Flamengo voltou a recuperar a pressão, a equipe adversária achou um cruzamento para Vegetti que cabeceou bem, mas Léo Pereira salvou o gol e tira a bola em cima da linha. Cinco minutos depois o juiz apitou o fim de primeiro tempo no Maracanã.

O Rubro-Negro voltou ao campo com o segundo uniforme. E logo no primeiro minuto Wesley sofreu a falta no campo adversário, Arrascaeta cobrou e Fabricio Bruno cabeceou para fora. Aos 7’, a bola sobrou para o Pedro que finalizou na área mas foi bloqueado, o lance gerou um escanteio que foi batido por Arrascaeta, Léo Pereira achou um voleio mas passou por cima do gol.

Valorizando bastante a posse de bola e dominando o meio de campo, Flamengo conseguiu um lançamento com Arrascaeta que achou o Gerson dentro da área mas ele estava em posição de impedimento. Aos 13’, Léo Pereira salvou o gol Rubro-Negro mais uma vez, tirando uma bola que já tinha passado por Rossi.

Cebolinha recebeu um cruzamento aos 18’ mas o goleiro defendeu. Gabi e Bruno Henrique entram aos 21’ no lugar de Pedro e Everton Cebolinha respectivamente. Aos 28’, De La Cruz encontrou Gabi, que chutou mas o goleiro defendeu, no fim, ele estava em posição de impedimento. Após esse lance, Gabi arriscou de fora da área mas o chute passou ao lado do gol adversário.

Mais uma substituição do Tite, Luiz Araújo entrou no lugar de De La Cruz aos 31’. Bruno Henrique sofreu uma falta no lado esquerdo do campo, perto da área adversária, Luiz Araújo lançou para Gabi que chuta de primeira, mas acabou passando por cima do gol. Aos 40’, Arrascaeta recebeu de Gerson na área adversária, foi derrubado e o árbitro marca pênalti para o Flamengo! Gabigol bateu no canto direito do goleiro, mas acabou não convertendo a cobrança. Depois de cinco minutos de acréscimo o juiz encerrou o jogo com um empate no Maracanã.

Flamengo

Rossi; Wesley; Fabrício Bruno; Léo Pereira; Varela; Erick Pulgar; Gerson; Arrascaeta; De La Cruz (Luiz Araújo); Pedro (Gabi) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique).

Técnico: Tite

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique; João Victor; Medel (Rojas); Léo; Lucas Piton; Zé Gabriel; Jair (Mateus Carvalho); Payet; David (Adson) e Vegetti.

Técnico: Ramón Día

Ficha Técnica

Vasco 0x0 Flamengo - 6ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: estádio do Maracanã, Rio de Janeiro-RJ

Data e hora: 04/02/2024 às 19h

Arbitragem: Wagner Nascimento Magalhães, Rodrigo Nunes de Sá, Bruno Arleu de Araújo

Cartões amarelos: Léo (VAS), David (VAS), Pulgar (FLA), Payet (VAS), Mateus Carvalho (VAS), Gerson (FLA), Paulo Henrique (VAS), João Victor (VAS)

(com Ascom Flamengo)