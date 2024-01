Em noite de estreias, Fluminense joga bem, bate o Nova Iguaçu e lidera o Carioca

Tricolor faz 3 a 0 no time da Baixada com gols de Isaac, Luan Freitas e João Neto

Publicado em 28/01/2024 às 20:08

Alterado em 29/01/2024 às 09:22

Rodrigo Mendes - Numa noite chuvosa de domingo, os tricolores que foram à Ilha do Governador saíram satisfeitos do jogo que assistiram no Luso Brasileiro. Além de acompanharem as estreias de Gabriel Pires (de início) e Renato Augusto (no segundo tempo), viram o Fluminense jogar bem, vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0 e, com quatro rodadas de Taça Guanabara, assumir a liderança do Carioca com dez pontos. Os gols foram de Isaac, Luan Freitas e João Neto.

O Fluminense começou bem a partida, tomando conta das ações ofensivas. Pelo lado esquerdo, principalmente com a dobradinha Isaac Rafael Monteiro, saíam as melhores situações. Antes mesmo dos cinco, mas numa roubada de bola, poderia já ter acontecido o primeiro gol. Arthur desarmou jogador adversário e, de frente com o goleiro Fabrício Santana, finalizou mal permitindo sua defesa.

Depois disso, a equipe tricolor seguiu com uma postura bem ofensiva. Lelê, que se movimentava bem, chegou a bater bola para fora. Se pelo lado esquerdo que as melhores jogadas aconteciam no início, foi pelo direito que se originou o gol do Flu. Começou com boa arrancada e passe de Gabriel Pires e chute equivocado de Lelê. Mas Rafael Monteiro estava esperto para pegar na linha de fundo e rolar para Isaac acertar uma finalização com força: 1 a 0 no placar.

Time organizado, o Nova Iguaçu mal chegava na frente. Só nos minutos finais da primeira etapa que resolveu dar as caras. E chegou a assustar com Ronald batendo forte de fora da área e carimbando a trave de Vitor Eudes. Mas foi só da parte do adversário.

Na volta para o segundo tempo, Marcão promoveu a segunda estreia no Flu. Mandou Renato Augusto no lugar de Arthur. A equipe manteve o ímpeto do início e antes de dez minutos conseguiu ampliar com Luan Freitas. Após escanteio e desvio de Lelê, o zagueiro formado em Xerém só empurrou no barbante.

Superior ao Nova Iguaçu, o Fluminense dava total pinta que poderia conseguir um placar mais elástico. Gabriel Pires chutou bola com enorme perigo. Renato Augusto também fez boa jogada e deixaria Isaac na cara do gol, porém, seu passe parou numa poça d’água que se formou em virtude da forte chuva. E deu tempo. Já no fim, Alexandre Jesus achou João Neto e o centroavante teve enorme tranquilidade para ampliar. O saldo no foi para lá de positivo. Ainda sem seus principais jogadores, o Tricolor jogou bem, venceu e está em primeiro lugar na Taça GB. O próximo jogo é na quinta, contra o Bangu, novamente no Luso Brasileiro.

O Fluminense jogou com: Vitor Eudes, Justen (Alexandre Jesus, 29′ do 2ºT), Luan Freitas, Antonio Carlos e Rafael Monteiro (Marcos Pedro, 29′ do 2ºT); Felipe Andrade, Gabriel Pires (Gustavo Apis, 29′ do 2ºT) e Arthur (Renato Augusto, intervalo); Isaac (Kauã Elias, 42′ do 2ºT), João Neto e Lelê.