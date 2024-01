Flamengo e Portuguesa empatam na Arena das Dunas

Jogo de poucas chances terminou sem gols; próxima partida pelo Carioca será na quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa

Publicado em 27/01/2024 às 20:29

Alterado em 28/01/2024 às 11:04

Gabriel Lima - Após o amistoso em Orlando, na tarde deste sábado (27), a equipe que está disputando o Campeonato Carioca foi a campo, na Arena das Dunas, em Natal, para enfrentar a Portuguesa. Comandado por Mário Jorge, o time ficou no empate, em 0 a 0. Na próxima quarta-feira (31), o Rubro-Negro terá pela frente o Sampaio Corrêa, em Belém-PA.

O jogo

O Flamengo começou estudando o adversário, até que Werton, aos 15, fez uma ótima jogada individual pela direita e cruzou com perigo, mas a zaga adversária afastou. A partida estava sendo controlada, sem muitas chances de perigo para os dois times. Petterson acertou um lindo passe para Zé Welinton, que chegou bem ao ataque e chutou para fora. No último lance do primeiro tempo, Lorran deu uma caneta no adversário e tocou para Petterson ajeitar para Rayan Lucas, mas a finalização foi fraca em direção à meta da Portuguesa.

O segundo tempo começou com um bom lance. Werton fez fila e sofreu uma falta perigosa, na entrada da área. Zé Welinton cobrou o tiro livre, mas a bola foi por cima do gol. Aos 14 minutos, Evertton Araújo chutou mascado, mas a bola sobrou para Petterson finalizar cruzado; a bola passou perto do gol. Aos 21, o técnico Mário Jorge colocou o artilheiro do Flamengo e um dos destaques da Copinha, Weliton, para somar no ataque do Rubro-Negro. No final da segunda etapa, Lorran foi levando a bola da direita para o meio e arriscou um chute do meio da rua, mas a bola foi sobre o gol. No lance final da partida, Welinton recebeu um lindo passe e ficou em boa situação dentro da área, mas acabou se enrolando com a bola. Fim de partida sem gols em Natal. (com Ascom/Flamengo)

Ficha técnica

Flamengo 0 x 0 Portuguesa – 3ª rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 27/01/2024 às 18h10

Local: Arena das Dunas, Natal

Arbitragem: Thiago da Silva Ludugério Wallace Müller Barros Santos e Juan Motta Cidri

Amarelos: Leandrinho (POR), Diego Guerra (POR), Zé Welinton (FLA) e Werton (FLA)

Flamengo

Matheus Cunha; Matheuzinho (Santiago), Pablo (Iago), Diegão e Zé Welinton; Thiago Maia (Weliton), Evertton Araújo e Rayan Lucas; Lorran, Petterson (Wallace Yan) e Werton (Lucyan)

Portuguesa

Dida; Ronaldo (Willian, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa (Kayo); Romarinho, Nenê Bonilha (Leandrinho) e Breno (Elicley)