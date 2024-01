Titulares vão mal, Botafogo perde para o Boavista em Bacaxá, e torcida protesta

Publicado em 24/01/2024 às 23:34

Alterado em 25/01/2024 às 12:59

Com a equipe titular em campo, o Botafogo jogou muito mal debaixo de chuva em Bacaxá e perdeu para o Boavista por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (24), conhecendo sua primeira derrota no Campeonato Carioca-2024 após duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

O Glorioso mostrou um futebol muito pobre e as opções táticas do técnico Tiago Nunes não se mostraram eficientes. Com o resultado, o Botafogo ainda perdeu a liderança do Estadual, com seis pontos, sendo superado pelo Nova Iguaçu, que venceu o Bangu em Moça Bonita e chegou aos sete.

O jogo

Num campo acanhado, sob chuva e com péssima iluminação, o Botafogo não produziu quase nada no primeiro tempo. O esquema de Tiago Nunes com três zagueiros, Victor Sá de lateral-direito e Eduardo e Marlon Freitas apagadíssimos no meio, o Glorioso irritou os alvinegros em Bacaxá.

A equipe alvinegra até começou melhor, com mais posse de bola, mas errando muito no último passe e nas decisões na frente. Aí foi castigado com o gol. Aos 31 minutos, Crystopher cobrou falta da intermediária e o zagueiro Sheldon deu uma casquinha na bola, quase de costas, fazendo Boavista 1 a 0.

No minuto seguinte, o Botafogo enfim conseguiu assustar, com Marlon Freitas cruzando para Tiquinho Soares cabecear com perigo. Hugo também assustou, em cobrança de falta. Mas, perto dos acréscimos, quem quase marcou de novo foi o Boavista, com Matheus Alessandro chutando forte para a defesa de Gatito.

No segundo tempo, só o Botafogo procurou jogar e o Boavista se defendeu o tempo todo. Porém, a falta de criatividade fez o Glorioso abusar do chuveirinho e pouco produzir. A equipe só foi assustar de verdade aos 26 minutos, com Alexander Barboza de cabeça, após cobrança de falta de Hugo no lado direito. André Luiz defendeu bem.

Nos minutos finais, o Botafogo seguiu em cima do Boavista, que se defendeu como pode. Aos 45 minutos, Danilo Barbosa quase empatou após cruzamento na área, mas André Luiz defendeu. A equipe alvinegra foi mais na base do abafa no fim, com a chuva ainda mais forte na Região dos Lagos, não conseguiu o empate e saiu muito vaiada.

Nossa solidariedade aos torcedores alvinegros que encararam a chuva e estiveram no Estádio Elcyr Resende de Mendonça na noite desta quarta-feira.

Torcida protesta contra time e André Mazzuco em derrota do Botafogo para o Boavista

A torcida do Botafogo não gostou do que viu em Saquerema. O time alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Boavista, pelo Campeonato Carioca-2024, e saiu sob vaias e protestos. O perfil “Fogão do Meu Coração” divulgou vídeos no Twitter.

Quem também foi bastante criticado foi o diretor executivo de futebol André Mazzuco. Os torcedores reclamaram e cobraram reforços do dirigente.

Durante todo o jogo, na transmissão, foi possível ouvir reclamações e críticas de botafoguenses nas arquibancadas do Estádio Elcyr Resende de Mendonça.