Flamengo empata com o Nova Iguaçu na segunda rodada do Carioca

Publicado em 21/01/2024 às 20:23

Alterado em 21/01/2024 às 22:47

Flamengo jogou com uma equipe repleta de Garotos do Ninho Foto: Paula Reis / CRF

Rômulo Paranhos - Atuando mais uma vez fora do Rio de Janeiro, o Flamengo empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1 neste domingo (21), no estádio Almeidão, em João Pessoa-PB, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Thiaguinho, na segunda etapa, fez o gol de empate. Vale destacar que o Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe formada por jovens das categorias de base. O elenco principal realiza pré-temporada nos Estados Unidos.

O jogo

Com uma equipe repleta de Garotos do Ninho, o Flamengo começou a partida pressionando a equipe do Nova Iguaçu. Logo aos dois minutos, Lorran fez boa jogada pelo meio, ganhou a dividida e rolou para Thiaguinho. O atacante bateu cruzado e o goleiro espalmou com as pontas dos dedos para escanteio.

Com o decorrer do jogo, o Nova Iguaçu foi se soltando e passou a chegar com mais frequência à meta de Matheus Cunha. O time rubro-negro, por sua vez, tentava sair para o ataque na base da troca de passes, mas encontrava dificuldades para penetrar na área.

Aos 34’, o Nova Iguaçu abriu o placar em João Pessoa. Noga falha e a bola sobra para Carlinhos tocar por cima na saída de Matheus Cunha para colocar o time da baixada em vantagem: 1 a 0. O Rubro-Negro foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, o Flamengo tentou apertar e passou a pressionar mais a equipe do Nova Iguaçu. Porém, o time comandado por Mario Jorge encontrava dificuldades para criar as jogadas. Aos 21’, Lorran descolou belo passe para Petterson, que bateu de primeira para ótima defesa do goleiro.

Melhor na partida naquele momento, o Mengão chegou ao empate aos 25’. Lorran tocou para Thiaguinho, que driblou a marcação e bateu colocado no canto. A bola bateu na trave antes de entrar. Um belo gol do jovem atacante rubro-negro: 1 a 1.

Na reta final, Thiaguinho fez falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe rubro-negra com um a menos. Mesmo em desvantagem numérica, o Rubro-Negro foi pra cima nos minutos finais para tentar o gol da vitória, mas a partida terminou empatada no Almeidão.

Próximo compromisso

A equipe alternativa do Mengão volta a campo no próximo sábado (27) para encarar a Portuguesa, às 18h10, na Arena das Dunas, pela terceira rodada do Cariocão.

Flamengo

Matheus Cunha; Santiago, Noga, Diegão e José Welinton; Evertton Araújo, Ryan Lucas e Lorran; Petterson (Lucyan), Thiaguinho e Werton (Pedro Estevam).

Técnico: Mario Jorge.

Nova Iguaçu

Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Sidney) e Ítalo Silva; Ronald (Igor Guilherme), Albert, João Victor (Xandinho) e Yago; Carlinhos (Emerson Carioca) e Bill (Lucas Campos).

Técnico: Carlos Vítor.

Ficha técnica

Nova Iguaçu 1x1 Flamengo – 2ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa-PB

Data e hora: 21/01/2024 às 18h10

Arbitragem: Jodis Nascimento de Souza, Hugo Filemon Pinto e Júlio César Gaudêncio

Cartões amarelos: Ronald (NIG), Evertton Araújo (FLA), Yago (NIG), Thiaguinho (FLA), Xandinho (NIG)

Cartão vermelho: Thiaguinho (FLA)

Gols: Carlinhos (34’1ºT) e Thiaguinho (25’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)