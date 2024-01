Flu leva sufoco no fim, mas ótimo primeiro tempo garante primeira vitória no Carioca: 2 a 1

Tricolor foi dominante na etapa inicial, mas recuou e sofreu na segunda para segurar o triunfo sobre a Portuguesa

Publicado em 21/01/2024 às 18:05

Alterado em 21/01/2024 às 20:28

PV Vasconcellos - O Fluminense entrou em campo neste domingo, mais uma vez com uma equipe alternativa, para seu segundo jogo no Campeonato Carioca, contra a Portuguesa. Com uma atuação segura no primeiro tempo e uma queda de rendimento brusca na segunda etapa, o Tricolor sofreu para conseguir segurar o resultado construído nos primeiros 45 minutos e venceu por 2 a 1. Lelê e Isaac marcaram para o Flu. Ronaldo descontou para o clube da Ilha.

Logo com 5′, o Fluminense abriu o placar aproveitando a falha da zaga adversária. O zagueiro recuou mal e Lelê teve que finalizar duas vezes para fazer 1 a 0 após o rebote do goleiro. Apesar do gol relâmpago, o Tricolor optava por cadenciar o jogo, até mesmo em virtude do calor. Já a Lusa, não tinha outra alternativa se não se abrir para buscar o resultado.

Tal exposição foi determinante no lance do segundo gol tricolor. Isaac foi mais rápido que o zagueiro, roubou a bola e avançou em velocidade para bater forte, cruzado, e ampliar o marcador aos 27′: 2 a 0 Fluzão! No fim da primeira etapa, a equipe da Ilha tentou imprimir um ritmo mais intenso, mas a melhor chance foi um chute de Romarinho da entrada da área e que Vitor Eudes encaixou.

Na volta para o segundo tempo, os comandados de Marcão recuaram de maneira desnecessária. Com uma avenida pelo lado esquerdo de defesa, a Portuguesa aproveitou para diminuir o marcador com Ronaldo, que pegou Eudes de surpresa em um “chutamento” da lateral da grande área. O gol recolocou a equipe da Ilha no jogo e sonhando com o empate. Nos minutos finais, Marcão optou por proteger mais a defesa para que o que aconteceu contra o Volta Redonda não se repetisse.

O Tricolor sofreu um pouco, foi pressionado, mas dessa vez conseguiu segurar a vitória, sua primeira no campeonato. Com quatro pontos, o Flu pode terminar a rodada dentro do G4. Na próxima quinta-feira, o Tricolor encara o Audax, lanterna da competição, por mais três pontos no torneio.