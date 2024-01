Com reservas, Botafogo supera o Bangu e vence a segunda seguida no Carioca

...

Publicado em 20/01/2024 às 18:07

Alterado em 21/01/2024 às 12:16

Com um time totalmente reserva, o Botafogo derrotou o Bangu por 2 a 0 neste sábado (20/1), no Estádio Nilton Santos, manteve os 100% de aproveitamento e vai dormir na liderança isolada do Campeonato Carioca, com seis pontos. Os gols foram marcados por Júnior Santos, logo no início, e Jeffinho, nos acréscimos.

O técnico Tiago Nunes vem encarando esses primeiros jogos como pré-temporada e, por isso, deu chances a atletas como Igo Gabriel, Jefferson Maciel, Newton, Jacob Montes, Kauê e Diego Hernández. A partida, disputada sob forte calor, foi ruim, o torcedor não se animou, mas valeu pelo resultado. É apenas o início do ano.

O jogo

Mesmo com um time totalmente reserva, o Botafogo dominou o primeiro tempo. Antes do primeiro minuto, Kauê testou o goleiro Gabriel leite. E, aos dois minutos, saiu o gol alvinegro: Marçal rolou para trás, Kauê errou o chute e Júnior Santos, no segundo pau, chutou com precisão para fazer 1 a 0.

Sob forte calor, o jogo caiu um pouco de produção, mas o Botafogo seguiu melhor. Diego Hernández, aos 22, e Segovinha, aos 23, finalizaram com perigo. O Bangu só foi chegar aos 40 minutos, em finalização de Erick Daltro que Igo Gabriel saiu no abafa. Na sequência, Júnior Santos quase ampliou, mas parou no goleiro.

No segundo tempo, o jogo continuou sob controle dos reservas do Botafogo, mas esteve longe de empolgar. Aos seis minutos, Kauê protagonizou uma furada bizarra sem goleiro, mas o lance já havia parado por impedimento. Aos 13, Júnior Santos deu chapéu, arrancou desde a intermediária e deixou Segovinha na boa, mas o paraguaio parou no goleiro.

Devido ao cansaço, o técnico Tiago Nunes foi colocando alguns titulares em campo. Aos 34 minutos, Jeffinho arrancou da intermediária, levou para o meio e chutou forte, e o goleiro Gabriel Leite fez grande defesa. E, nos acréscimos, o garoto que retornou do Lyon fechou a conta, aproveitando lançamento de Eduardo: 2 a 0.