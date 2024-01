Tetracampeão com o Brasil, Zagallo morre aos 92 anos e deixa legado inigualável; veja fotos do Acervo JB

...

Publicado em 06/01/2024 às 01:20

Alterado em 06/01/2024 às 17:30

Zagalo Lucas Figueiredo/CBF

O futebol brasileiro está de luto com a notícia do falecimento do icônico ex-técnico e ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos. Conhecido como o Velho Lobo, Zagallo deixou legado inigualável no esporte nacional, sendo uma das figuras mais importantes da história do esporte em solo brasileiro.



A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-jogador no Instagram, que expressou a tristeza da família e destacou a grandeza do patriarca.



"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas."

Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931, em Atalaia (AL), e iniciou sua carreira no América-RJ, seu clube do coração. Ele teve uma trajetória notável no futebol, conquistando títulos expressivos com o Flamengo, Botafogo e a seleção brasileira.



Como jogador, esteve presente nas disputas das Copas do Mundo de 1958 e 1962, contribuindo para as vitórias históricas do Brasil nesses torneios. Ao encerrar sua carreira como atleta em 1966, Zagallo iniciou uma bem-sucedida carreira como treinador.

Em 1970, comandando a Canarinha, ele conquistou o título de tricampeão da Copa do Mundo, tornando-se uma das poucas pessoas a vencer o campeonato tanto como jogador quanto treinador. Ele também foi coordenador técnico na Copa de 1994, quando o Brasil novamente levou para casa o troféu.



Além de suas conquistas em Mundiais, Zagallo destacou-se por seu carisma e personalidade forte, sendo lembrado por frases emblemáticas, como o famoso "Vocês vão ter que me engolir" após a conquista da Copa América em 1997.



Recentemente, aos 90 anos, o Velho Lobo foi internado devido a infecção respiratória, mas os médicos afirmaram que a condição havia sido controlada. (com Sputnik Brasil)

Zagalo em fotos do Acervo do Jornal do Brasil

Campeão, Zagalo chora em campo, na Copa 62 Foto: Alberto Ferreira/Acervo JB

Zagalo na Copa do Mundo de 1962, jogo Brasil X Inglaterra Foto: Alberto Ferreira/Acervo JB

Zagalo na Copa do Mundo de 1962, jogo Brasil X Tchecoslováquia Foto: Alberto Ferreira/Acervo JB

Zagallo no Maracanã Foto: Paulo Nicolella/Acervo JB

Recebendo a Medalha Pedro Ernesto, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em 1991 Foto: Acervo JB

5 de janeiro de 1960, capa do 2º caderno do Jornal do Brasil (Veja detalhe da foto abaixo) Foto: Acervo JB

Em viagem para Quito com o Botafogo/1960/Reprodução de página do JB Foto: Acervo JB