Vasco empata com o Athletico-PR em Curitiba, 0 a 0, mas continua fora do Z4

O Vasco somou mais um ponto na luta contra o rebaixamento com um empate sem gols contra o Athletico-PR. Neste sábado (25), o Gigante da Colina não conseguiu vencer, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina continua fora da zona de rebaixamento, mas o drama continua. A vantagem para o Cruzeiro, que abre o Z4 e ainda joga na rodada, é de um ponto. Como o Bahia, que também tem 41 pontos, já jogou — venceu o Corinthians —, o Vasco vai se manter fora da zona da degola independentemente do resultado do rival mineiro. Contudo, a vantagem carioca, que era de três pontos para a zona de rebaixamento, caiu para um.

O cenário é de pressão, mas a torcida do Vasco também pode ver o "copo meio cheio". Além disso, o Gigante da Colina agora ostenta uma sequência de seis jogos de invencibilidade — três vitórias e três empates. Com 42 pontos, o clube carioca está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.



Na próxima rodada, o Vasco recebe o Corinthians, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Já o Athletico-PR, que tem 52 pontos e está na sétima colocação do Brasileiro, visita o Cruzeiro, quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão.

O JOGO

A primeira chance de gol foi do clube carioca. Aos 9 minutos, Gabriel Pec puxou contra-ataque e cruzou para Vegetti. O centroavante, contudo, cabeceou para fora e perdeu a oportunidade. O Athletico-PR deu a resposta aos 12 e quase abriu o placar. O Furacão se aproveitou de saída de bola errada do Vasco. Willian Bigode recebeu na área e acertou o travessão.

Aos 14, Léo Jardim foi providencial. Ele abafou lançamento para Canobbio. O jogo ficou quente. Aos 25, Gabriel Pec e Cuello se desentenderam. Houve um princípio de confusão. O árbitro Anderson Daronco (Fifa-RS) chamou atenção dos dois, mas não puniu com cartão. O Vasco voltou a criar. Paulo Henrique chutou cruzado e encontrou Marlon Gomes na área, mas ele não conseguiu dominar, aos 27 minutos.

Canobbio, aos 29, perdeu a melhor chance do jogo até então. Ele recebeu na área e ficou cara a cara com Léo Jardim, mas, livre, chutou para fora. Quem também errou o alvo foi Christian, que recebeu de Willian Bigode e emendou à esquerda de Léo Jardim, com perigo, aos 36.

O Vasco respondeu. Canobbio, aos 39, foi fundamental. Ele desarmou Gabriel Pec na área e impediu que o atacante ficasse livre na área. Aos 42, Vegetti obrigou o goleiro do Athletico-PR a trabalhar. O movimentado primeiro tempo terminou sem gols.

O Gigante da Colina quase abriu o placar aos quatro minutos da etapa final. Gabriel Pec emendou pela esquerda. Bento fez grande defesa. O Athletico-PR respondeu no minuto seguinte. A finalização de Canobbio foi para fora. Aos 21, Erick apareceu bem na área, mas completou cruzamento para fora.

Léo Jardim trabalhou bem aos 29 minutos, em finalização de Vitor Bueno, mas a arbitragem assinalou impedimento do meia-atacante do Athletico-PR. Aos 48, o goleiro do Gigante da Colina espalmou finalização de Fernandinho. O Vasco quase marcou aos 50 minutos, mas Praxedes, alteração de Ramón Díaz, acertou a rede pelo lado de fora. O zero a zero foi o placar final.