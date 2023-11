Brasil perde para Colômbia na quinta rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira foi superada pela Colômbia pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta (16), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias do Mundial de 2026. Martinelli fez o gol do Brasil, enquanto Luis Diaz marcou duas vezes para os colombianos.

Com o Estádio Metropolitano lotado e sob calor intenso em Barranquilla, a seleção da casa imprimiu ritmo forte na maior parte do tempo e acabou beneficiada pela saída precoce de Vinicius Junior. Até então, o destaque da partida, o atacante brasileiro deixou o campo aos 25 minutos, reclamando de dores.

Vinicius Junior teve participação direta no gol de Martinelli, logo aos 4 minutos de jogo. Os dois tabelaram com rapidez, envolvendo a defesa adversária, até a conclusão do lance.

Com liberdade para se movimentar pelo meio e pelos lados do ataque, Vinicius indicava que a noite seria da Seleção Brasileira. Mas, a partir de sua ausência, o cenário mudou.

Ainda assim, a Seleção criou chances com Raphinha, que acertou uma bola na trave, Rodrygo, com boa atuação, e Bruno Guimarães.

Mas não há como negar que Alisson acabou a partida como um dos melhores da equipe brasileira. Fez pelo menos três defesas difíceis.

A reação da Colômbia se materializou no segundo tempo, com dois gols de cabeça de Luis Diaz. Nos minutos finais, o técnico Fernando Diniz escalou o jovem Endrick, de 17 anos, que entrou no lugar de Raphinha. Mas o atacante não teve tempo para mostrar seu potencial.

A Seleção Brasileira jogou com Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Douglas Luiz) e Renan Lodi (Pepê); André, Bruno Guimarães e Rodrygo (Paulinho); Raphinha (Endrick), Martinelli e Vinicius Junior (João Pedro).

Na terça-feira (21), a Seleção enfrentará a Argentina, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias. (com CBF)