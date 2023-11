De 'ressaca' da Libertadores, Fluminense empata com o Internacional no Beira-Rio

Ainda de "ressaca" pelo título histórico da Libertadores, no sábado passado (4), o Fluminense empatou sem gols com o Internacional nesta quarta-feira (8), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, a torcida tricolor entoou gritos de "campeão" e "eliminado", em referência à classificação do Flu exatamente em cima do Inter nas semifinais.

Já classificado para a Libertadores de 2024, o Tricolor apenas cumpre tabela no Brasileirão. Com o empate no Sul, chegou aos 46 pontos, em oitavo lugar. O Colorado, por sua vez, segue em 11º, agora com 43 pontos, seis à frente do Cruzeiro, primeiro time do Z-4, e 10 longe do Flamengo, que neste momento fecha o G-6. A equipe de Eduardo Coudet ainda pode perder posição para o Cuiabá até o fim da rodada.



O Fluminense volta a campo no sábado, quando disputa clássico contra o Flamengo, no Maracanã. O Inter entra em campo no mesmo dia, diante do Palmeiras, na Arena Barueri.



Primeiro tempo

O Inter tentou aproveitar o fator casa e pressionou o Flu na primeira metade do jogo. Com marcação alta e povoando o campo de ataque, os gaúchos trocaram passes e buscaram levar perigo a Fábio. Valencia abusou dos impedimentos, mas Alan Patrick e Maurício tramaram jogadas para o time abrir o placar. Aos 17 minutos, o camisa 10 obrigou Fábio a fazer um milagre. A melhor chance dos cariocas foi com Leo Fernández, que também fez Rochet trabalhar. Inter chegou mais em chutes para fora de Wanderson, duas vezes, e Alan Patrick em cobrança de falta, enquanto o Flu "devolveu" com Guga, por cima.

Segundo tempo

O Inter voltou mais ligado do interalo e quase abriu o placar. Aos dois minutos, Mercado roubou a bola e deixou com Mauricio, que bateu rasteiro rente à trave. Cino minutos depois, foi a vez de Johnny aproveitar rebote na entrada da área e chutar no canto de Fábio, que salvou novamente. O time da casa seguiu pressionando e assustou com Wanderson. Enner Valencia e Alan Patrick, em finalizações de longa distância, não acertaram o alvo. O Tricolor, que pouco assustou na etapa final, quase "aprontou" aos 45. Keno cruzou da direita, Guga desviou e quase marcou. O mesmo Keno, aos 49, bateu para defesa de Rochet sem problemas.