Vasco vence o Cuiabá na Arena Pantanal e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Depois de três jogos sem vencer, incluindo um empate doloroso contra o Goiás na última rodada, o Vasco reencontrou o caminho das vitórias, nesta quinta-feira (2), na Arena Pantanal, ao vencer o Cuiabá por 2 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo, com Gabriel Pec, artilheiro do time na temporada, e Luca Orellano, que desencantou com a camisa cruzmaltina.

O lance do primeiro gol do Vasco foi muito questionado pelos jogadores do Cuiabá. Na jogada, Praxedes bate para o gol da grande área e a bola sobra para Sebastián em posição duvidosa. O paraguaio bate na trave e a nova sobra fica com Pec, que marca. Um possível impedimento foi checado pelo VAR, que considerou o gol legal, mas a decisão não convenceu o time adversário.

A vitória deu um fôlego ao Vasco na luta contra o rebaixamento, ainda mais numa rodada em que os adversários diretos também triunfaram. A equipe de Ramón Díaz agora tem 34 pontos, três a menos do que o Santos e o Bahia, que tem o mesmo número de jogos. O Cruzeiro também somou 37 pontos até aqui, mas tem dois jogos a menos. Já o Cuiabá estacionou nos 40 pontos, mas corre poucos riscos de queda.

Na próxima rodada, o Vasco faz um clássico nervoso contra o Botafogo, na segunda-feira, às 19h, em São Januário. O Dourado, por sua vez, visita o Santos, na Vila Belmiro, em partida que interessa muito ao Vasco.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi sonolento, e os goleiros pouco trabalharam. O Cuiabá começou com mais presença no campo de ataque, sufocando a saída vascaína, mas sem a intensidade necessária para criar jogadas de perigo. O time carioca, por sua vez, sofria para fazer a transição para o ataque.. As poucas jogadas de perigo saíram de chutes de longe de Praxedes e Clayson. Deyverson também teve boa finalização de cabeça após cruzamento de Denílson.

Segundo tempo

No segundo tempo, os times voltaram com mais movimentação. O Dourado chegou com perigo por três vezes no início, em uma delas Denilson finalizou na trave. O Vasco respondeu e, aos 11, chegou ao gol com Pec.

A partir daí, os visitantes se retraíram à espera de uma bola para matar o jogo. Ela veio nos acréscimos, quando Orellano fez boa jogada individual, saiu cara a cara com João Carlos e deslocou o goleiro para fechar a contagem.