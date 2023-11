John Textor desabafa após mais um erro de arbitragem contra o Botafogo e pede saída do presidente da CBF: ‘Isso é corrupção, é roubo!’

Presente no Estádio Nilton Santos, o magnata John Textor, dono da SAF do Botafogo, ficou indignado com a arbitragem na derrota do Glorioso para o Palmeiras, por 4 a 3, nessa quarta-feira (1º). O norte-americano reclamou da expulsão do zagueiro Adryelson, pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF e colocou o Campeonato Brasileiro de 2023 sob suspeita.

"O mundo todo viu, não foi vermelho, ele pegou na bola primeiro. Não era vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, é um roubo. Ednaldo, você precisa renunciar amanhã. Pode me multar. Esse campeonato é uma brincadeira. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem vencer assim e nós não queremos perder assim. São cinco jogos seguidos. Isso é uma corrupção fodida. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso tem que acabar. Isso é roubo, você pode me encontrar e me multar. Eu ainda estarei aqui", afirmou Textor ao “Premiere” ainda no gramado.

Segundo reportagem do “GE”, John Textor também discutiu com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no estádio alvinegro. O Botafogo ainda lidera o Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, três à frente do Alviverde, que tem um jogo a mais.