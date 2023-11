Vôlei: Brasil estreia com vitória sobre Cuba nos Jogos Pan-Americanos

A seleção brasileira de vôlei feminino fez a primeira partida nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na manhã deste sábado (21).

A equipe comandada por Paulo Coco passou por Cuba por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/16 e 25/14.

Mesmo atuando com um time misto, o Brasil não teve dificuldades para obter o primeiro sucesso em Santiago.

O time verde e amarelo volta à quadra neste domingo contra a Argentina, às 13h30, pela segunda rodada do Grupo A.

No torneio, o líder de cada grupo avança diretamente à semifinal, segundo e terceiro jogam as quartas. (com Agência Brasil)