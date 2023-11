Brasil perde para Colômbia, mas ganha prata inédita no beisebol

A primeira medalha do beisebol do Brasil em Jogos Pan-Americanos é de prata. Neste sábado (28), a seleção verde e amarela encerrou a caminhada em Santiago, no Chile, superada pela Colômbia por 9 a 1, na final da modalidade.

Apesar da derrota, a campanha brasileira foi histórica. Em seis partidas, foram quatro vitórias - uma justamente sobre a Colômbia, na primeira fase - e duas derrotas. O time brasileiro ainda suplantou seleções tradicionais, como Venezuela (onde o beisebol é o principal esporte) e Cuba (12 vezes medalhista de ouro), mesmo com elas. O país não marcava presença em um Pan desde 2007, quando sediou o evento, no Rio de Janeiro.

Dos 24 jogadores da seleção vice-campeã, cinco são profissionais e atuam em países como França, Japão e Estados Unidos. Os demais estão aqui no Brasil, onde o esporte ainda é amador. Entre eles, dois atletas com história no beisebol, como Paulo Orlando, campeão da Major League Baseball (MLB) - liga norte-americana, considerada a maior do mundo - e André Rienzo, primeiro arremessador brasileiro a jogar na MLB.

A modalidade

A partida de beisebol no Pan tem sete rodadas ou entradas. Em cada uma, as equipes se revezam entre rebater (para fazer pontos) e arremessar (para evitar que o adversário pontue).

Ao rebater a bola, o atleta deve correr pelas quatro bases do campo. Ele pontua se atingir a última delas antes de a bola chegar às mãos do receptor, jogador adversário que "protege" a base. Já o arremessador tem que impedir que os rebatedores corram e somem pontos, garantindo que cada um deles não devolva três de suas jogadas.

Se o rebatedor chegar na base depois de a bola ir para o receptor, ele é eliminado. A entrada termina após a equipe atacante atingir três eliminações. Por isso, o atleta normalmente corre, inicialmente, até a primeira base e aguarda as rebatidas dos outros companheiros para ir avançando aos poucos. Quanto mais jogadores ocupando bases, mais pontos o time pode anotar naquela rodada.

Entrada decisiva

A quarta entrada foi crucial para o resultado final. Os colombianos, que já lideravam o placar por 2 a 1, encaixaram rebatidas e corridas em sequência e abriram 5 a 1. Nas rodadas seguintes, o Brasil até esteve perto de pontuar, mas teve seus rebatedores eliminados antes que chegassem à última base. Os adversários, por sua vez, foram ampliando a vantagem, cravando ao menos uma corrida a cada entrada.

"A gente tem talento [no Brasil]. Precisa de um pouco mais de investimento. Espero que essa medalha traga muitos frutos bons, [traga] jovens que tenham oportunidade de jogar lá fora em um nível mais forte. O beisebol fez história", disse Paulo Orlando, à assessoria do Time Brasil, após a partida.

O beisebol não integra os Jogos de Paris, na França, em 2024, mas estará na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. A última vez da modalidade no maior evento do esporte mundial foi na edição anterior, em Tóquio, no Japão, em 2021. (com Agência Brasil)