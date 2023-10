Vasco leva o empate do Goiás nos acréscimos e 'agoniza' na zona de rebaixamento

O Vasco vencia o Goiás até os 45 minutos do segundo tempo, chegou a se ver fora da Zona do Rebaixamento, mas as coisas nunca são fáceis para o alvinegro carioca. Depois de desperdiçar duas chances de matar o jogo, a punição veio a cavalo: o esmeraldino arrancou o empate nos acréscimos e manteve-se à frente do adversário direto na tabela, embora ambos estejam entre os quatro últimos.

A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Serrinha, em Goiânia, e terminou 1 a 1. O argentino Pablo Vegetti abriu o placar e depois foi expulso. Com um a menos, o Vasco não sustentou o resultado parcial nem por um minuto e levou o golpe final aos 46, com Matheus Babi.

Após duas derrotas consecutivas, o empate pouco ajudou o time de Ramón Díaz na luta contra a Série B. No momento, é o 18º, com 31 pontos, um a menos do que o Goiás, que tem 32, e dois a menos do que o Santos, primeiro time fora do Z4 e que ainda joga na rodada.



O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, Dia dos Finados (2), contra o Cuiabá, mais uma vez fora de casa, na Arena Pantanal. Já o Goiás recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia, novamente na Serrinha.

Primeiro tempo

Com uma escalação alternativa em relação aos últimos jogos, o Vasco teve dificuldade para se encontrar em campo. Embora tenha tido mais posse de bola, 57% x 43%, só finalizou uma vez com perigo, em uma cabeçada do argentino Pablo Vegetti defendido por Tadeu, aos 25 minutos. O grande problema da equipe carioca no primeiro tempo foi a falta de jogadas pelas laterais, uma vez que Ramón Díaz, de forma surpreendente, optou por dois zagueiros improvisados nos setores: Robson Bambu e Léo Pelé.

Outros improvisos que não responderam conforme a expectativa do treinador foram as escolhas de Lucas Piton e Serginho como alas, com Payet e Gabriel Pec no banco. O Goiás também não criou muito, mas era mais compactado. A melhor chance foi uma finalização de Allano, aos 33, que fez Léo Jardim trabalhar.

Segundo tempo

Ramón Díaz demorou 51 minutos para perceber que sua estratégia era equivocada e voltou do intervalo com dois jogadores considerados titulares, Praxedes e Gabriel Pec, nos lugares de Léo Pelé e Serginho. Pelo lado do Goiás, Armando Evangelista colocou o grandalhão Matheus Babi no lugar de João Magno. E no primeiro lance, no primeiro minuto, Matheus Babi finalizou para defesa de Léo Jardim. O Vasco, pouco a pouco, melhorou na partida. E foi recompensado aos 12 minutos. Alex Teixeira cobrou escanteio na cabeça de Maicon, que deu o passe para Vegetti se antecipar a Tadeu e mandar para as redes.

Inicialmente, o assistente assinalou impedimento, mas o gol foi confirmado após checagem do VAR. Enquanto o Cruzmaltino desperdiçava chances claras de matar o jogo, com tomadas de decisões equivocadas nos contra-ataques, Léo Jardim se virou do jeito que deu para salvar o time. Foram dois MI-LA-GRES em menos de dois minutos. Aos 33, ele evitou gol contra de Medel, e aos 36 salvou novamente após cabeceio à queima roupa de Matheus Babi. Aos 45, Vegetti desferiu uma cotovelada em Bruno Melo e deixou o Vasco com menos um. No minuto seguinte, o Goiás empatou com Matheus Babi.