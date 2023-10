Vasco joga mal, perde para o Inter em São Januário lotado e permanece na Zona do Rebaixamento

Em nova atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, o Vasco perdeu por 2 a 1 para o Internacional nesta quinta-feira (26), em São Januário, e se complicou ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Os visitantes marcaram com Maurício e Valencia, um em cada tempo, enquanto o Cruzmaltino descontou com Alex Teixeira, que reencontrou o caminho das redes após sete meses, mas que nada mudou o placar final.

O meia Alan Patrick não fez gol, mas é como se tivesse feito. Maestro do Inter em São Januário, o camisa 10 abriu o cominho para a vitória com um passe de video-game para Maurício marcar o primeiro gol, uma pintura. E o Vasco ainda teve dois jogadores expulsos nos acréscimos: Paulinho e Erick Marcus cometeram faltas bobas, embora o vermelho de Marcus tenha sido exagerado.

Essa foi a única derrota do Vasco em São Januário sob o comando de Ramón Díaz, a primeira após três meses, mas a sexta desde o início da competição. Em meio à sequência ruim, vindo de dois reveses consecutivos e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o alvinegro carioca não só se manteve na zona do rebaixamento, em 17º lugar, com 30 pontos, como deixou Bahia (34), Corinthians (36) e Cruzeiro (37) abrirem frente na briga contra a degola. Para pior, pode ser ultrapassado pelo Santos, que ainda joga na rodada.

Já o Internacional embalou após a eliminação para o Fluminense, nas semifinais da Libertadores, e venceu os últimos dois jogos, incluindo uma goleada por 7 a 1 contra o Santos, chegando a 11ª colocação, com 38 pontos.

Os dois times voltam a campo no domingo. Em Goiânia, às 16h, o Vasco joga a vida contra o Goiás, adversário direto na briga contra o rebaixamento. O jogo será na Serrinha. O Inter, por sua vez, recebe o Coritiba, às 18h30, no Beira-Rio.